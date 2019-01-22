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Presidente em Exercício

'Sem problemas', diz Mourão ao fim do 1º dia como presidente

Ele substitui Jair Bolsonaro, que está em Davos, na Suíça

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 01:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2019 às 01:53
Em seu primeiro dia como presidente em exercício, o general Hamilton Mourão buscou hoje (21) manter a rotina habitual, inclusive despachando no seu gabinete na vice-presidência, no anexo do Palácio do Planalto. Ele chegou às 9h10, bem-humorado, brincou com os jornalistas que o aguardavam e comemorou a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 2 x1.
Bom dia. Só queria dizer o seguinte: extrema satisfação que o Flamengo venceu ontem e o Botafogo perdeu, disse Mourão, antes de entrar no prédio.
O único compromisso previsto na agenda na parte da manhã foi às 10h, Mourão recebeu Miguel Angelo da Gama Bentes para discutir projetos de mineração estratégica.
Após o almoço, Mourão afirmou que o tempo de serviço prestado pelos militares na ativa deve aumentar, a partir da reforma da Previdência. Questionado se o período de contribuição passaria de 30 anos para 35 anos, Mourão afirmou: Em tese, é isso aí, com uma tabela para quem já está no serviço, um tempo de transição.
À tarde, o presidente em exercício teve encontros com os embaixadores da Alemanha, Georg Witschel, e Tailândia, Susarak Suparat, com os quais tratou sobre questões climáticas e reformas.
No final da tarde, Mourão se reuniu com o coronel Hélcio Bruno de Almeida cujo currículo o descreve como especialista em defesa e segurança com atenção no combate ao terrorismo. Depois, se encontrou com dois generais.
Mourão deixou o Planalto por volta de 18h40, mantendo o bom humor. Questionado por repórteres sobre seu dia, reagiu: No news, good news [sem notícia, boa notícia] Zero. Sem problemas.

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