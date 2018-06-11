Sem Lula, total de eleitores sem candidato no Nordeste chega a 43%

Avaliação dos cenários sem Lula indica que o percentual de eleitores sem candidato é maior entre as mulheres, com variação de 41% a 42% Crédito: Edson Chagas

Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no domingo (10) mostra que o total de eleitores sem candidato chega a 43% no Nordeste quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não aparece como opção. Historicamente, é na região que o petista tem o seu melhor desempenho eleitoral. O número deve fazer com que os demais presidenciáveis intensifiquem a campanha no Nordeste.

Lula foi condenado em primeira instância no caso do tríplex do Guarujá e, por isso, preenche os requisitos para ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, sendo impedido de concorrer. O Datafolha testou um cenário com o ex-presidente e três sem eles.

Nas três simulações em que o petista não aparece, o percentual de eleitores que declara pretender votar em branco ou nulo varia entre 36% e 38%. Os que não sabem em que votar oscilam entre 5% e 6%. Quando Lula aparece como opção, os que pretendem votar em branco ou anular são 15% e os que não sabem somam 3%.

A avaliação dos cenários sem Lula também indica que o percentual de eleitores sem candidato é maior entre as mulheres, com variação de 41% a 42% a depender do cenário. Entre os homens os que não tem em quem votar quando o petista é tirado da disputa, oscila entre 25% e 26%.