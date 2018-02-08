Sem Lula, nome mais forte do PT é Jaques Wagner

Jaques Wagner, ministro de da Casa Civil Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Depois de se aproximar do governador do PT no Ceará, Camilo Santana, e de ter admitido que votaria em Lula se o PMDB não lançasse candidato próprio, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) disse nesta quinta-feira (08) que sem o ex-presidente petista na cédula, o nome mais forte para substituí-lo no PT é o do ex-governador da Bahia Jaques Wagner, por ter penetração no Nordeste.

"Sem Lula, o PT só tem um nome, que está na Bahia. Haddad é bem avaliado em São Paulo, mas não agrega voto", disse Eunício, citando pesquisas internas que mostram o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, pouco competitivo no Ceará numa eleição sem Lula.

Eunício relembrou que perdeu a eleição para governador em 2014 por um único erro: não ter associado seu número 15 ao 13 do PT de Lula. Em sua campanha o 15 foi associado ao 45 do PSDB. Disse que quando anunciou voto em Lula, há alguns meses, deixou claro que não tem ferro nos quartos, tem 45 anos de filiação ao PMDB, e que se o partido não lançasse candidato, seu voto seria do ex-presidente petista.

"Eu fui ministro de Lula e se não fosse a barragem do Castanhão e gente tinha morrido de sede no Ceará. Pelo que fez no Nordeste, eu votaria nele", explicou Eunício, informando que na noite passada ficou até de madrugada com Camilo Santana discutindo o quadro político sem Lula e não há ainda uma saída clara.

FATOR HUCK

Em café da manhã com jornalistas hoje cedo, Eunício ainda defendeu a possibilidade do apresentador Luciano Huck ser candidato a presidente. A avaliação é de que o fato de o PSDB estar em cima do muro em relação à candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enfraquece e lança dúvidas sobre a aposta tucana.

"Com o PSDB em cima do muro como está em relação a Alckmin, do jeito que está sem um candidato forte de centro, Huck pode sim vir como o novo. Pode ser o candidato com algum tucano de vice? Alckmin poderia ser a opção de centro e me inventa uma prévia com Arthur Virgílio nesse momento? Se o próprio PSDB está questionando a candidatura de Alckmin, isso coloca em dúvida sua candidatura", disse Eunício, criticando também o rompimento do partido com o governo, Michel Temer, que mesmo sem candidato, continuará tendo a maior bancada no Senado.