Sem Lula, nome mais forte do PT é Jaques Wagner

Depois de se aproximar do governador do PT no Ceará, Camilo Santana, e de ter admitido que votaria em Lula se o PMDB não lançasse candidato próprio, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) disse nesta quinta-feira (08) que sem o ex-presidente petista na cédula, o nome mais forte para substituí-lo no PT é o do ex-governador da Bahia Jaques Wagner, por ter penetração no Nordeste.
"Sem Lula, o PT só tem um nome, que está na Bahia. Haddad é bem avaliado em São Paulo, mas não agrega voto", disse Eunício, citando pesquisas internas que mostram o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, pouco competitivo no Ceará numa eleição sem Lula.
Eunício relembrou que perdeu a eleição para governador em 2014 por um único erro: não ter associado seu número 15 ao 13 do PT de Lula. Em sua campanha o 15 foi associado ao 45 do PSDB. Disse que quando anunciou voto em Lula, há alguns meses, deixou claro que não tem ferro nos quartos, tem 45 anos de filiação ao PMDB, e que se o partido não lançasse candidato, seu voto seria do ex-presidente petista.
"Eu fui ministro de Lula e se não fosse a barragem do Castanhão e gente tinha morrido de sede no Ceará. Pelo que fez no Nordeste, eu votaria nele", explicou Eunício, informando que na noite passada ficou até de madrugada com Camilo Santana discutindo o quadro político sem Lula e não há ainda uma saída clara.
FATOR HUCK
Em café da manhã com jornalistas hoje cedo, Eunício ainda defendeu a possibilidade do apresentador Luciano Huck ser candidato a presidente. A avaliação é de que o fato de o PSDB estar em cima do muro em relação à candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enfraquece e lança dúvidas sobre a aposta tucana.
"Com o PSDB em cima do muro como está em relação a Alckmin, do jeito que está sem um candidato forte de centro, Huck pode sim vir como o novo. Pode ser o candidato com algum tucano de vice? Alckmin poderia ser a opção de centro e me inventa uma prévia com Arthur Virgílio nesse momento? Se o próprio PSDB está questionando a candidatura de Alckmin, isso coloca em dúvida sua candidatura", disse Eunício, criticando também o rompimento do partido com o governo, Michel Temer, que mesmo sem candidato, continuará tendo a maior bancada no Senado.
"Com a eleição completamente indefinida, todo mundo é viável. Huck não tem nenhuma experiência com o Congresso, mas pode se agregar a alguém ou a um partido com essa dimensão", completou, incluindo nesse quadro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.