Sem Lula na eleição, herança de votos do petista seria dividida

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Confirmado o cenário mais provável, com o ex-presidente Lula impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa, as candidaturas de Marina Silva (Rede) e de Ciro Gomes (PDT) à Presidência tendem a ser, hoje, as principais herdeiras de seu espólio eleitoral. Entretanto, na primeira pesquisa Datafolha feita após a condenação do petista em segunda instância no caso do tríplex, são os votos brancos e nulos que se destacam, levando 31% das intenções de voto do petista. Marina ficaria com 15% da fatia do eleitorado do ex-presidente, enquanto Ciro abocanharia 14%.

Mesmo condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção e lavagem de dinheiro, o petista se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Sem o ex-presidente, a disputa por uma vaga fica embolada. O deputado Jair Bolsonaro (PSC) surge isolado na liderança, enquanto outros quatro nomes duelam pela segunda colocação: Marina, Ciro, Geraldo Alckmin (PSDB) e Luciano Huck (sem partido).

Em sua melhor performance, Lula chega a 37% no primeiro turno, mesmo patamar da pesquisa anterior. Na pior, ele alcança 34%. No segundo turno, seu melhor resultado é 49%, num enfrentamento com Alckmin ou Bolsonaro.

Apesar da sentença de 12 anos e um mês, que torna Lula inelegível, o PT, em nota, afirmou que tirar o petista do processo eleitoral teria consequências imprevisíveis". Excluir Lula do processo eleitoral significaria cassar o direito de voto da grande maioria dos eleitores, o que lançaria o país numa crise política e institucional de consequências imprevisíveis, mas inevitavelmente trágicas, disse o partido no comunicado.

A pesquisa Datafolha também perfilou os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo na ausência de Lula. Entre eles, o perfil mais numeroso é daqueles que têm renda inferior a dois salários mínimos.

Apesar de liderar a corrida sem Lula, Bolsonaro parou de crescer. Ele oscilou negativamente em todos os quadros apresentados em comparação ao levantamento de novembro. O deputado federal não vence em nenhum dos cenários de segundo turno. A melhor projeção é um empate técnico com Alckmin, com vantagem para o tucano (33% a 35%). Bolsonaro, que pretende se lançar pelo PSL, acredita que a eventual saída de Lula não o desidrata.

 O PT não pode ficar sem um nome porque depende da existência de um candidato para eleger uma bancada federal  afirmou Bolsonaro, que receberia, segundo a pesquisa, 7% do espólio do petista.  Estou crescendo muito no Nordeste. Tem muita gente colocando outdoor na região  completou.

Alckmin obtém de 7% a 11% no primeiro turno. Mesmo assim, o governador de São Paulo disse que o índice não o preocupa.

 Essa é uma corrida de resistência. O voto não vai se decidir agora. Nossa tarefa é ir para o segundo turno, onde ganhamos de quase todos os candidatos  afirmou ontem o tucano.

Com Lula, Marina oscila entre 8% e 10% no primeiro turno. Sem ele, de 13% a 16%. Num segundo, perde de Lula e bate em Bolsonaro. A pré-candidata da Rede não quis comentar a pesquisa. No entanto, em sua conta no Twitter, divulgou uma peça típica de campanha, lembrando que não é investigada pela Lava-Jato.