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Política capixaba

Sem Da Vitória no partido, Deptulski entra no PDT

Filiado ao PT por 37 anos, ex-prefeito de Colatina é pré-candidato a deputado federal

Publicado em 05 de Março de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 22:47
Leonardo Deptulski (PT) Prefeito de Colatina Crédito: Arquivo ag
O ex-prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski (ex-PT), filiou-se ao PDT. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (5), após conversa com o presidente estadual do partido, deputado federal Sérgio Vidigal, e com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rodrigo Coelho.
Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Deptulski é pré-candidato a deputado federal. Ele desfiliou-se do PT em fevereiro do ano passado, após compor os quadros do partido por 37 anos.
"Conversei com o Vidigal e com o Coelho. Já vínhamos conversando e hoje finalizamos nossa conversa. Estou me filiando ao PDT. A partir de hoje, já estou confirmado", disse.
Segundo ele, saiu para "respirar novos ares". Mas também admite que o desgaste ao qual o partido do ex-presidente Lula é submetido também teve alguma influência na decisão.
Um ingrediente local também pesou na decisão de Deptulski. É que um dos adversários dele em Colatina, o deputado estadual Josias da Vitória, trocou o PDT pelo PPS. O movimento abriu caminho para o ex-prefeito vestir a camisa pedetista.
"De certa forma, sim (a saída Da Vitória influenciou). Com ele sendo uma liderança do PDT em Colatina, não fazia muito sentido. A decisão da saída dele contribuiu para que a gente pudesse caminhar nessa direção", afirmou Deptulski.
Em 2012, Da Vitória e Deptulski travaram uma dura eleição pela Prefeitura de Colatina, marcada por denúncias. Deptulski venceu duas eleições de prefeito da cidade, em 2008 e 2012.

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