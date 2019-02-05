Sem Bolsonaro, Mourão comandará reunião ministerial nesta terça

Hamilton Mourão Crédito: Romério Cunha/VPR

Na ausência do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comandará nova reunião ministerial nesta terça-feira, 5. A pauta é a organização administrativa do Governo Federal. O encontro acontecerá no Palácio do Planalto, a partir das 9 horas.

Inicialmente, Mourão fará um discurso de abertura. Em seguida, será a vez do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tratar do assunto da reunião, seguido pelo ministro da Secretaria-geral, Gustavo Bebianno, e pelo ministro da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz.

Os demais ministros também terão um espaço para fazer considerações. Embora não esteja oficialmente na pauta, há expectativa de que questões como reforma da Previdência e o início do ano legislativo serão abordadas. Mourão, no entanto, negou que a reforma será objeto de discussão e disse que "Previdência é só com o presidente".