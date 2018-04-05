Sem apoio, Max Filho desiste de disputar o governo do Estado

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, vai anunciar na tarde desta quinta-feira (05) que não deixará a prefeitura para disputar o governo do Estado e que, por enquanto, continuará no PSDB. A informação foi confirmada pela reportagem junto a fontes do núcleo político dele. O anúncio oficial será feito em coletiva de imprensa, às 14h, no auditório da prefeitura.

O prefeito de Vila Velha, Max Filho Crédito: Marcelo Prest

Max havia se colocado como pré-candidato ao governo e já preparava o vice-prefeito, Jorge Carreta (PSDB), para assumir a cidade. O projeto, no entanto, não se viabilizou.

Sem espaço para disputar a eleição no PSDB, onde se opôs e continua se opondo ao atual comando, o prefeito precisava buscar outro partido. Ele vinha se dedicando à procura desde meados de fevereiro e tinha até o próximo sábado (07), quando a janela partidária se encerra, para se abrigar em nova agremiação.

Nos últimos dias, dedicou-se à intensa movimentação junto a dirigentes partidários, inclusive em Brasília, mas sem sucesso. Conseguiu, no máximo, o sinal verde de legendas de pequeno ou médio porte.

Elas, contudo, não poderiam oferecer a ele condições competitivas de disputa. Leia-se: tempo de TV e de rádio, Fundo Partidário para financiar a campanha, organização e capilaridade pelo Estado, número de diretórios municipais, entre outros pontos.

A atuação de Max Filho na eleição estadual deverá ser restrita a apoiar candidatos a deputado estadual e a deputado federal que pertencem ao seu grupo político, mesmo que estejam em outros partidos e tenham reduto em outros municípios.

É o caso, por exemplo, de Carlos Von (PSDB), pré-candidato a deputado estadual, e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS), que buscará voltar à Câmara Federal.

Sobre a disputa ao governo, Max ainda não definiu se apoiará algum candidato. É uma discussão que ele fará com o seu grupo daqui para a frente.