Seis partidos garantidos no primeiro escalão do governo Casagrande

Renato Casagrande Crédito: Vitor Jubini

Com os anúncios desta sexta-feira (21), a cara partidária do primeiro escalão do novo governo de Renato Casagrande (PSB) ficou praticamente desenhada. Dos 18 partidos que estiveram com o eleito na coligação vitoriosa  incluindo o PSB , seis estarão representados.

Questionado sobre acolher as demais siglas que o ajudaram na eleição, o socialista afirmou não ter firmado esse compromisso. "Os partidos não me pediram e eu não ofertei. Não tenho compromisso de contemplar todos", frisou.

Os secretários serão de PSB, PPS, PP, PV, PDT e PCdoB. O partido de Casagrande é o que mais terá secretarias. Considerando a chefia de gabinete (Valézia Perozini), já são seis. Os demais comandarão as pastas de Agricultura (Paulo Foletto), Controle e Transparência (Edmar Camata), Fazenda (Rogelio Pegoretti), Governo (Tyago Hoffmann) e Transportes (Fábio Damasceno).

Outro socialista terá uma das duas pastas que ainda não foram destinadas. Serão, portanto, sete membros do PSB no primeiro escalão. A conta não considerou a vice-governadora Jacqueline Moraes, que também é do PSB.

O PPS ficou com duas pastas: Casa Civil (Davi Diniz) e Gestão (Lenise Loureiro). Marcus Vicente (PP) será o secretário de Desenvolvimento Urbano. Fabrício Machado (PV) terá a pasta de Meio Ambiente.

Embora sem militância no Estado, o futuro secretário de Saúde, Nésio Fernandes, é do PCdoB.

O governador confirmou que o PDT terá uma das duas pastas indefinidas.

FALTAM DOIS

Casagrande pretende anunciar até a próxima segunda-feira os nomes que comandarão as secretarias de Esportes e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. São as únicas que seguem sem definições.

Ainda de acordo com o colunista, a outra pasta ficará com o PSB.