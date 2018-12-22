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Transição estadual

Seis partidos garantidos no primeiro escalão do governo Casagrande

PSB, PPS, PP, PV, PDT e PCdoB vão ter espaço no futuro secretariado do governador eleito

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 02:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 02:14
Renato Casagrande Crédito: Vitor Jubini
Com os anúncios desta sexta-feira (21), a cara partidária do primeiro escalão do novo governo de Renato Casagrande (PSB) ficou praticamente desenhada. Dos 18 partidos que estiveram com o eleito na coligação vitoriosa  incluindo o PSB , seis estarão representados.
Questionado sobre acolher as demais siglas que o ajudaram na eleição, o socialista afirmou não ter firmado esse compromisso. "Os partidos não me pediram e eu não ofertei. Não tenho compromisso de contemplar todos", frisou.
Os secretários serão de PSB, PPS, PP, PV, PDT e PCdoB. O partido de Casagrande é o que mais terá secretarias. Considerando a chefia de gabinete (Valézia Perozini), já são seis. Os demais comandarão as pastas de Agricultura (Paulo Foletto), Controle e Transparência (Edmar Camata), Fazenda (Rogelio Pegoretti), Governo (Tyago Hoffmann) e Transportes (Fábio Damasceno).
Outro socialista terá uma das duas pastas que ainda não foram destinadas. Serão, portanto, sete membros do PSB no primeiro escalão. A conta não considerou a vice-governadora Jacqueline Moraes, que também é do PSB.
O PPS ficou com duas pastas: Casa Civil (Davi Diniz) e Gestão (Lenise Loureiro). Marcus Vicente (PP) será o secretário de Desenvolvimento Urbano. Fabrício Machado (PV) terá a pasta de Meio Ambiente.
Embora sem militância no Estado, o futuro secretário de Saúde, Nésio Fernandes, é do PCdoB.
O governador confirmou que o PDT terá uma das duas pastas indefinidas.
FALTAM DOIS
Casagrande pretende anunciar até a próxima segunda-feira os nomes que comandarão as secretarias de Esportes e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. São as únicas que seguem sem definições.
Conforme a coluna Vitor Vogas publicou nesta sexta-feira (21) no Gazeta Online, a pasta de Esportes foi oferecida ao deputado estadual Marcelo Santos (PDT). Caberá ao pedetista definir se aceita ou não o convite.
Ainda de acordo com o colunista, a outra pasta ficará com o PSB.
Chegou-se a cogitar que o deputado federal não reeleito Givaldo Vieira (PCdoB) seria o indicado para a pasta de Assistência. Renato Casagrande, no entanto, negou que o antigo aliado fará parte do primeiro escalão.
Givaldo deverá ser acolhido em algum cargo do segundo escalão, como subsecretaria ou direção de órgão.

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