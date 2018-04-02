Segurança pública vira carro-chefe da direita

Soldados do Exército mantêm o controle do acesso à comunidade Vila do João no Rio de Janeiro Crédito: Vladimir Platonow/Agência Brasil

À medida que diminuem as chances de o ex-presidente Lula (PT) disputar a eleição presidencial deste ano, cresce a popularidade em torno de seu opositor Jair Bolsonaro (PSL), que hoje visita o Espírito Santo.

Militar da reserva, defensor de bandeiras conservadoras, pró-armamento da população e autoafirmando-se como o representante da classe política com ficha limpa, o deputado federal é atualmente um dos grandes expoentes da extrema direita no país, que vem conquistando o interesse de mais eleitores, sobretudo nas redes sociais.

Para especialistas, a disseminação das ideias de extrema direita tem como pano de fundo um cenário de instabilidade. Preocupada com os problemas de ordem econômica e com o aumento da violência, que colocam em xeque sua própria qualidade de vida, parte da população tende a depositar suas esperanças em candidatos que prometem retomar a ordem do Estado. Nesse contexto, o cientista político da Universidade de Brasília (UnB) Antonio Flávio Testa afirma que a segurança pública tornou-se um dos carros-chefe do discurso da direita.

O PT não cumpriu as promessas que fez. O desemprego aumentou, assim como a violência e o tráfico de drogas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também não foi reformulado. As pessoas não acreditam mais no Estado, querem alguém que se mostre forte para comandá-lo. A classe média empreendedora, por exemplo, que se preocupa em criar seus filhos, tende a votar em quem oferece segurança e isso fortalece candidatos como Bolsonaro. Não se trata de uma questão ideológica, e sim de interesses pessoais, avalia o professor, que acrescenta:

E ainda há a Operação Lava Jato, na qual o PT aparece no centro das denúncias de corrupção. Tudo isso alimenta um sentimento de raiva e de vingança.

Segundo Testa, pesquisas indicam uma tendência à formação de bancadas mais conservadoras no Legislativo, reunindo representantes evangélicos, policiais e militares para engrossar o coro já feito por exemplos como o pastor e deputado federal Marcos Feliciano (PSC); o deputado de Santa Catarina Rogério Peninha (PMDB)  autor do principal projeto que derruba o Estatuto do Desarmamento ; e o deputado de Goiás João Campos (PRB)  criador de um projeto (que foi arquivado) que visava permitir o tratamento por psicólogos de pacientes que quisessem reverter a homossexualidade.

Transformação

Para o coordenador do Laboratório de Política da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Milton Lahuerta, as razões que levam à tal sensação de insegurança têm sua origem em um amplo processo de transformação social, que inclui mudanças nos padrões produtivos, no crescimento do setor da informática e das redes sociais e na relação entre a sociedade e o Estado. Por esse motivo, a ascensão da direita radical não é um fenômeno restrito ao Brasil.

A resposta a esses medos historicamente aparece em alguém que se apresente como herói, como é o caso do Bolsonaro. Isso cresce de um lado na classe média baixa, que está vendo seu mundo desmontar, mas também entre a juventude que se nutre de informações das redes sociais. É um cenário propício para o discurso antipolítico, que confunde democracia com partidarização, que defende que não deve haver educação sexual nas escolas para não haver propagação de uma ideologia de gênero, exemplifica Lahuerta.

O historiador e mestre em História Política das Ideias Rafael Simões acrescenta que, além de utilizar a insegurança das pessoas a seu favor e de identificar inimigos a serem combatidos, os representantes da extrema direita buscam respostas simples, diretas e bem comunicadas para problemas complexos.

Mas, se do ponto de vista social a extrema direita tem como característica o conservadorismo diante de assuntos ainda considerados tabus, como a legalização do aborto e das drogas e o debate sobre orientação sexual, por outro, na economia, o liberalismo impera, de acordo com Lahuerta.

Um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Estado, o deputado federal Carlos Manato (PSL), concorda: A máquina está muito inchada. Tem que haver menos estatais, que servem de cabide de emprego. Também é preciso desburocratizar, reduzir ministérios, ter mais agilidade na abertura de empresas. As pessoas pedem isso, pontua.

Para Manato, a direita radical chega para concretizar os anseios dos eleitores. As pessoas estão buscando o perfil de honestidade, de combate à corrupção, de defesa da família. Elas acham que as leis são frouxas para os bandidos. Tem que ter alguém para segurar o tranco, diz.

Valores da família

Na visão do senador Magno Malta (PR), o debate sobre os valores da família e da fé cristã estará no topo das prioridades a serem discutidas no pleito deste ano, seguido do combate à corrupção e do enfrentamento à criminalidade no país. É importante também priorizar a recuperação da economia, a recuperação do emprego e o sentimento pátrio, que serão muito fortes nesse processo, diz.