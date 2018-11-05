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"Barrados"

Segurança do Congresso veta jornalistas em sessão com Bolsonaro

Profissionais não poderão entrar no plenário da Câmara durante evento em homenagem à Constituição

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 19:41
Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
A Direção-Geral do Senado, que organiza as reuniões do Congresso  Câmara e Senado , decidiu proibir a entrada de profissionais de imprensa no plenário da Câmara, durante a sessão desta terça-feira (06) que marcará o retorno do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ao Parlamento.
Em comunicado distribuído internamente, o órgão afirma que "o acesso ao plenário da Câmara dos Deputados será restrito às autoridades, parlamentares e servidores autorizados. Procurada pelo GLOBO, a Polícia Legislativa da Câmara confirmou o veto a jornalistas no plenário da Casa.
"Nas Sessões Conjuntas, a segurança é sempre organizada pela Polícia do Senado Federal. O combinado é que a imprensa terá acesso às galerias e ao Salão Verde. No salão do plenário, estará somente a imprensa interna (TVSenado e TVCâmara), disse, em nota.
A decisão de banir a imprensa do plenário destoa da postura adotada pelo Congresso em grandes eventos, como a própria posse presidencial de outros presidentes e votações importantes, como o impeachment de Dilma Rousseff e as votações de denúncias contra o presidente Michel Temer. Em todos esses eventos, houve um esquema especial de acesso para a imprensa, mas os jornalistas não foram proibidos de realizar a cobertura dentro do plenário.
Na posse presidencial de Dilma Rousseff, em 2011, por exemplo, cada veículo de imprensa tinha direito a um número específico de credenciais de plenário. O GLOBO, na ocasião, credenciou cinco jornalistas para a cobertura dentro do plenário. Em 2014, o esquema de credenciamento foi semelhante.
Procurada, a assessoria do Senado confirmou o veto, mas indicou a Câmara para responder sobre o caso. Devido ao grande afluxo de autoridades e convidados para a sessão especial marcada para esta terça-feira (6), o trabalho da imprensa será restrito aos Salões Branco (Chapelaria), Verde e Azul (entrada da Presidência do Senado Federal) e à Galeria da Câmara dos Deputados. Quanto ao acesso de jornalistas ao Plenário da Câmara, é necessário que se indague sobre o assunto àquela Casa legislativa.
O Congresso realizará nesta terça uma sessão solene para comemorar os 30 anos da Constituição Federal. Um forte esquema de segurança foi montado para o evento, que é considerado uma espécie de ensaio para a posse de Bolsonaro em janeiro. Ao todo, 1,5 mil convites foram distribuídos pelo cerimonial.

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