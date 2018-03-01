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Ex-diretor da PF

Segovia será adido especial na Itália, afirma Temer

Presidente disse que delegado fez 'trabalho muito correto' na direção da PF

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 21:41
O presidente negou que a permanência de Segovia ao cargo tenha sido motivada por questões políticas Crédito: José Cruz/| Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (28) que o ex-diretor da Polícia Federal Fernando Segovia, demitido ontem, irá atuar como adido especial em Roma, na Itália. A declaração foi dada durante uma entrevista, concedida à Rádio Jovem Pan.
"Ele fez um trabalho muito correto, muito adequado, mas o que eu quis evidenciar é que o ministro da Segurança montaria a sua equipe, e eu dei autonomia para isso. Ademais, não houve uma dispensa, houve um ajustamento. O Segovia irá para Roma, numa adidância especial na Itália, creio que em julho ou em agosto", afirmou Temer.
O presidente negou que a permanência de Segovia ao cargo tenha sido motivada por questões políticas e disse que a indicação de Rogério Galloro, novo diretor da PF, foi "meramente profissional".
"Houve zero de conotação política. O nome dele (Segovia) foi trazido por cinco ou seis associações da polícia federal. Não houve influência nenhuma, assim como agora na nomeação de Galloro", disse Temer.

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