Segovia será adido especial na Itália, afirma Temer

O presidente negou que a permanência de Segovia ao cargo tenha sido motivada por questões políticas Crédito: José Cruz/| Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (28) que o ex-diretor da Polícia Federal Fernando Segovia, demitido ontem, irá atuar como adido especial em Roma, na Itália. A declaração foi dada durante uma entrevista, concedida à Rádio Jovem Pan.

"Ele fez um trabalho muito correto, muito adequado, mas o que eu quis evidenciar é que o ministro da Segurança montaria a sua equipe, e eu dei autonomia para isso. Ademais, não houve uma dispensa, houve um ajustamento. O Segovia irá para Roma, numa adidância especial na Itália, creio que em julho ou em agosto", afirmou Temer.

O presidente negou que a permanência de Segovia ao cargo tenha sido motivada por questões políticas e disse que a indicação de Rogério Galloro, novo diretor da PF, foi "meramente profissional".