Sede de Vitória gerou R$ 6 milhões de propina

Pelo menos R$ 6.323.170,55 do custo da sede da Petrobras em Vitória foram pagos em propina ao ex-diretor da estatal Renato Duque, ao ex-gerente Pedro Barusco e ao servidor que atuou como gerente do empreendimento, Celso Araripe DOliveira.

O valor consta na denúncia oferecida ontem pelo Ministério Público Federal no Paraná, mas pode ser ainda maior. É que o consórcio responsável pela obra prometeu R$ 3 milhões ao gerente, segundo a denúncia.

Marcelo Odebrecht, administradores do grupo Odebrecht, e Paulo Boghossian, representante da Odebrecht, no consórcio OCCH, prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o respectivo pagamento, vantagens indevidas de ao menos R$ 3 milhões a Celso Araripe, diz a denúncia.

A Polícia Federal identificou que o servidor recebeu R$ 1.461.318,32 na conta bancária dele e na de familiares. O dinheiro foi transferido após o consórcio simular contratação de uma empresa do Rio Grande do Sul para consultoria. A celebração desse contrato se deu para viabilizar o pagamento da propina àquele empregado, frisa o documento.

Araripe tinha a atribuição de assinar aditivos, entre 2010 e 2014, que interessavam ao consórcio liderado pela Odebrecht e composto ainda por Camargo Corrêa e Hochtief.

Ele foi denunciado ontem por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro e poderá responder por outros crimes.

Ainda segundo a denúncia, Marcelo e demais diretores da Odebrecht prometeram e pagaram a Renato Duque e Pedro Barusco, entre 2006 e 2010, o correspondente a 1% do valor do contrato original da construção, R$ 4.861.852,23.

(Eles) mantiveram sua anuência quanto à existência e efetivo funcionamento do cartel em desfavor da Petrobras, omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício, diz o MPF.

As defesas de Araripe, Duque e Barusco não foram localizadas. Até o fechamento da edição, a Odebrecht não se manifestou sobre o caso.

Entenda

Responsáveis

A sede da Petrobras em Vitória foi construída por consórcio formado por Odebrecht, Camargo Corrêa e Hochtief. A estimativa inicial era custar R$ 90 milhões. O primeiro contrato, assinado em 2007, foi de R$ 486,1 milhões.

Diretoria

Os ex-diretores da estatal Pedro Barusco e Renato Duque receberam R$ 4,8 milhões, 1% do contrato inicial. A propina era paga em troca da conivência com o cartel que dividia as obras da Petrobras.

Aditivos

Celso Araripe assinou 3 aditivos ao contrato entre 2010 e 2014. A Odebrecht prometeu a ele R$ 3 milhões, dos quais R$ 1,4 milhão foi recebido, segundo a PF. O custo final da obra beirou os

R$ 580 milhões.

Lavagem

Araripe recebeu a propina após o consórcio simular contratação de consultorias. Foram repassados à Freitas e Filho Construções R$ 3,5 milhões. Para a E&P Serviços de Engenharia, R$ 5,4 milhões. As duas empresas não tinham estrutura para o serviço.

Empreiteira reclama de prejuízo de R$ 30 milhões

A construtura Hochtief informou ter amargado prejuízo de R$ 30 milhões na construção da sede da Petrobras em Vitória e responsabilizou a Odebrecht pela contratação de duas empresas consideradas de fachada para prestar consultoria ao consórcio formado por Hochtief, Odebrecht e Camargo Corrêa (OCCH), responsável pela obra na Reta da Penha.

As informações estão em ofício enviado à Polícia Federal em resposta a pedidos de esclarecimentos.

A PF perguntou, entre outras coisas, detalhes da contratação das consultorias Freitas e Filho Construções e E&P Serviços de Engenharia. A polícia verificou que a primeira repassou R$ 1,46 milhão para o funcionário da estatal que atuava como gerente do empreendimento de Vitória.

A Hochtief responsabiliou a Odebrecht pela contratação das duas consultorias. (O representante da E&P) fora apresentado pela empresa líder (Odebrecht) como profissional de grande expertise no segmento, em razão dos longos anos em que atuou em cargos de gerência na Petrobras, diz o documento.

Consultor

Sobre o consultor da Freitas e Filho, a Hochtief disse que ele foi apresentado pelo então gerente do contrato do consórcio, ligado à Odebrecht, para auxiliar na análise de documentos e prestar orientações quanto à melhor forma de redação para postulação técnica.

A construtora disse que contratou auditoria independente porque vinha experimentando sensíveis prejuízos na obra e entendia que a gestão poderia estar sendo deficiente. Contudo, nenhuma ilegalidade foi apontada em relação à atuação dos gestores, nem tampouco a contratos que já vigiam à época, frisou.