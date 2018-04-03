Secretários que vão se candidatar se despedem e aquecem sucessão

Movimentação nos corredores do Palácio Anchieta é para definir quem sai para se candidatar e quem vai ocupar o cargo dos que deixarem o Governo Crédito: Arquivo

O entra-e-sai dos gabinetes do Executivo nesta semana está intensificado. É que no sábado (7) se encerra o prazo para secretários e membros dos governos, tanto municipais como estaduais, se desincompatibilizarem do serviço público para disputar as eleições de 2018.

Como a legislação eleitoral exige que servidores públicos que quiserem se candidatar deixem seus cargos seis meses antes do pleito, quem estiver de olho na corrida eleitoral de outubro precisa definir se sai ou se fica ainda nesta semana.

Além da movimentação dos que estão deixando o governo, aumenta o fluxo também dos candidatos a sucessão nos cargos deixados. No governo estadual, por exemplo, palacianos adiantaram à reportagem do Gazeta Online que o governador está com a agenda repleta de reuniões com aqueles secretários que devem disputar as eleições.

"Os próprios secretários o estão procurando, até para agradecer o convite feito para participar do governo. A maioria dos que estão saindo já tinha informado o governador há muito tempo. Poucos ainda deixaram para definir nesses últimos dias", conta uma pessoa com trânsito no gabinete do governador.

Até agora, no governo do Estado, os secretários que já confirmaram a saída são Octaciano Neto (PSDB), da Agricultura, e Rodney Miranda (PRB), do Desenvolvimento Urbano. Entre o segundo escalão, o subsecretário de Comércio Exterior, Neucimar Fraga (PSD); o subsecretário de Esportes, Devanir Ferreira (PRB); a diretora-geral do Ipem, Cláudia Lemos (PRP); o diretor-presidente da Ceasa, Luiz Carlos Prezoti; e o diretor-presidente da Agerh, Leonardo Deptulski (PDT), também estão se despedindo do governo.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite (PSDB); o de Direitos Humanos, Júlio Pompeu (PDT); e o da Casa Civil, José Carlos da Fonseca (PSD), também devem se descompatibilizar. O secretário de Segurança Pública, André Garcia, é outro que é cotado para sair como candidato.

MOVIMENTAÇÃO TAMBÉM NAS PREFEITURAS

Entre as prefeituras da Grande Vitória, as mais movimentadas são Vitória e Serra. Na capital, o secretário de Esportes, Wallace Valente (PPS), e a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro (PPS), confirmaram suas saídas. É quase certo também a desincompatibilização do secretário de Gestão, Fabrício Gandini (PPS).

"O cenário político vive um momento ruim, tem muita coisa acontecendo e é preciso analisar para que lado estamos indo. Essa é uma decisão que é amadurecida com o tempo. Pensei muito e comuniquei o prefeito há alguns dias, essa será minha primeira eleição", afirma Wallace Valente, que deve entregar o cargo no sábado.

Na Serra, a prefeitura informou que estão previstas as saídas do secretário de Agricultura, Gustavo de Biase (Rede); da secretária de Cultura, Sandra Gomes (PMB); e do secretário de Serviços, Guto Lorenzoni (Rede).

Em Vila Velha, a administração disse que ninguém oficializou o pedido, mas já é dada como certa a saída do subsecretário de Turismo, Carlos Von Schilgen (PSDB). Em Cariacica, quem deve sair é o secretário interino de Infraestrutura, Bruno Polez (a caminho do SDD).