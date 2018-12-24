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Transição estadual

Secretário do Trabalho será definido por Casagrande até quarta-feira

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) foi confirmado na Secretaria de Estado de Esportes (Sesport)

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 16:14
O governador eleito Renato Casagrande passa o Natal com a família em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) afirmou na manhã desta segunda-feira (24), após reunião com seu futuro secretariado, que deve definir até quarta-feira (26) o nome do titular da última secretaria do primeiro escalão: Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) foi confirmado na Secretaria de Estado de Esportes (Sesport). 
Conforme a coluna Vitor Vogas, Marcelo Santos só assumirá a pasta de Esportes a partir de fevereiro, após tomar posse no mandato de deputado (o quinto consecutivo dele) e se licenciar. Ele tem 48 anos e é formado em Administração e Direito. O suplente de Marcelo é Luiz Durão (PDT).
Em janeiro, Marcelo vai colaborar com o governo Casagrande na votação da nova proposta de lei orçamentária para 2019 que o governador eleito enviará à Assembleia.
Casagrande disse ainda que falta definir ocupantes de algumas autarquias, o que deve ser feito até o fim de semana.
TERNO NOVO
O governador eleito afirmou após reunião com o secretariado que deve usar um terno novo na cerimônia de posse, no próximo dia 1º de janeiro. O modelo e a cor, no entanto, ainda não foram definidos, mas ele disse que espera contar com a ajuda da futura primeira-dama, Virgínia Casagrande. O socialista passa o Natal com a família em Vitória.
 

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