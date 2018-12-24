Secretário do Trabalho será definido por Casagrande até quarta-feira

O governador eleito Renato Casagrande passa o Natal com a família em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) afirmou na manhã desta segunda-feira (24), após reunião com seu futuro secretariado, que deve definir até quarta-feira (26) o nome do titular da última secretaria do primeiro escalão: Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) foi confirmado na Secretaria de Estado de Esportes (Sesport).

Em janeiro, Marcelo vai colaborar com o governo Casagrande na votação da nova proposta de lei orçamentária para 2019 que o governador eleito enviará à Assembleia.

Casagrande disse ainda que falta definir ocupantes de algumas autarquias, o que deve ser feito até o fim de semana.

TERNO NOVO

O governador eleito afirmou após reunião com o secretariado que deve usar um terno novo na cerimônia de posse, no próximo dia 1º de janeiro. O modelo e a cor, no entanto, ainda não foram definidos, mas ele disse que espera contar com a ajuda da futura primeira-dama, Virgínia Casagrande. O socialista passa o Natal com a família em Vitória.