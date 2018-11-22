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Transição

Secretário de Justiça é cotado para secretaria-executiva na gestão Moro

Luiz Pontel foi diretor diretor-executivo da Polícia Federal, segundo cargo mais importante na hierarquia da instituição, de 2009 a 2011

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 11:54
Cerimônia de Posse do Secretário Nacional de Justiça, Luiz Pontel de Souza Crédito: Divulgação/Ministério da Justiça
O atual secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel de Souza , está cotado para ser o secretário-executivo do Ministério da Justiça na gestão do ex-juiz Sergio Moro. Pontel fez parte da força-tarefa responsável por parte das investigações do Banestado, a primeira grande investigação sobre lavagem internacional de dinheiro oficiada pelo então jovem juiz Moro. Os dois mantém estreitos laços. Pontel tem sido peça-chave na transição justamente pelas proximidade com futuro ministro.
Pontel foi diretor diretor-executivo da Polícia Federal, segundo cargo mais importante na hierarquia da instituição, de 2009 a 2011. Também foi diretor de Gestão de Pessoal duas vezes, uma entre 2007 a 2009, e a segunda 2015 e 2017. Em 2013 foi adido em Lisboa. O atual diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, deverá deixar o cargo em janeiro para ocupar uma vaga na equipe de Moro no ministério. Não está claro, no entanto, qual será a nova função do diretor, que já foi secretário nacional de Justiça.

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