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Gil Castello Branco

Secretário da ONG Contas Abertas: 'Brasília se tornou ilha da fantasia'

Gil Castello Branco acompanha de perto os gastos do setor público

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 00:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 00:01
Gil Castello Branco: "Brasília é uma fantasia" Crédito: Divulgação
Secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco acompanha de perto os gastos do setor público. Carlos Manato e Magno Malta lideram uso da cota de 2015 a 2018, utilizada principalmente para pagar divulgação de atividades e passagens.
A cota parlamentar tem justificativa?
Na Câmara, essa cota foi criada unificando outras verbas existentes, como a verba indenizatória, quando os parlamentares reclamavam que recebiam baixos salários, e se tornou uma espécie de complementação da remuneração. Por isso frequentemente encontra-se casos de mau uso dessa verba. Na visão do parlamentar isso é parte da sua remuneração e na visão da sociedade é supérfluo. A cota foi criada num momento em que reclamavam que os salários eram baixos. Os salários foram reajustados posteriormente e a cota não foi suprimida nem reduzida.
Alguma chance de isso ocorrer?
Zero. Os parlamentares não atuam contra eles mesmos. Quando o Congresso era no Rio, não existiam essas facilidades. Quando mudou para Brasília, começaram a surgir uma série de penduricalhos partindo do princípio que Brasília era um local inóspito e que as pessoas só iriam para lá se houvesse alguma vantagem. Todos os servidores ganhavam a chamada dobradinha, o salário que ganhavam no Estado de origem era dobrado e tinha ainda uma moradia funcional. Essa ideia prosperou e Brasília acabou se tornando uma ilha da fantasia.
E a consequência disso ...
Um deputado e um senador não enfrentam no seu dia a dia nem um terço dos problemas que um cidadão comum encara. Determinadas autoridades vivem em feudos, diferentemente da maioria das pessoas as quais eles deveriam representar.

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