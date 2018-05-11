Secretaria de Esportes: em média, um novo titular a cada sete meses

Entrada da Secretaria de Estado de Esportes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com um secretário diferente a cada 7 meses, em média, a Secretaria de Estado de Esportes foi a pasta do governo onde a descontinuidade da gestão esteve mais evidente, mas isso pouco ou nada teve a ver com o foco na política pública esportiva.

Responsável por um orçamento que variou, entre 2015 e 2018, de R$ 25 milhões a R$ 27,8 milhões, a secretaria tem potencial para ser uma vitrine para o titular e seus aliados, principalmente deputados estaduais, durante as entregas realizadas no interior.

Mas a instabilidade no comando traz diversos tipos de prejuízos práticos para a área. Este ano, por exemplo, o Campeonato Capixaba Sub-20, que ocorria em abril, foi paralisado após duas semanas por falta de recursos. Isso ocorreu porque como o então secretário, Roberto Carneiro (PRB), deixou o cargo às pressas, documentos ficaram pendentes e a Federação de Futebol do Espírito Santo ficou impossibilitada de prosseguir com o evento.

Das 24 secretarias, somente oito pastas não passaram por nenhuma mudança, entre elas as de áreas prioritárias, como Saúde, Educação e Transportes e Obras Públicas.

PROBLEMAS

Uma frequente troca de comando nos órgãos da administração dificulta a execução de programas de longo prazo, atrapalha o funcionamento da burocracia e pode reduzir a eficiência da prestação de serviços, segundo especialistas.

O professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC Ivan Filipe Fernandes, destaca que normalmente as secretarias mais vulneráveis a esse troca-troca são as menores.

As principais pastas costumam ser protegidas e têm nomeações técnicas ou de pessoas com fortes vínculos com o líder do Executivo. As demais são usadas como moeda de troca para obtenção de apoios. Quando grandes secretarias começam a ser utilizadas para isso, significa que o governo está em situação bastante fragilizada, como foi feito por Dilma e Temer ao usar os ministérios da Saúde e da Educação como moeda de troca com o PMDB e o DEM, exemplifica.

DESCONTINUIDADE

A descontinuidade administrativa é um problema histórico e que inevitavelmente afeta as políticas públicas, já que quem chega precisa assimilar as atribuições do órgão e se adaptar aos projetos em andamento, atrasando o funcionamento da máquina, como aponta o especialista em Administração Pública da UnB Antônio Flávio Testa: Isso é uma consequência do sistema de coalizão, em que está em jogo não a qualidade das políticas públicas, e sim a manutenção dos grupos no poder, e a continuação das acomodações.

Mestre em planejamento urbano e regional, Roberto Simões interpreta essas movimentações como uma relação com as eleições que estão por vir. Como o governador deve enfrentar, pela primeira vez, uma eleição mais acirrada, tenta incorporar no governo aqueles partidos que ainda podem ser controlados. O risco, principalmente nessa reta final do governo, é de descontinuar projetos apenas para fazer aquilo que dá mais votos, analisa.