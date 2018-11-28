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Declaração

'Se houver indulto para criminosos, será o último', diz Bolsonaro

Presidente eleito comenta nas redes sociais o julgamento do perdão judicial que ocorre nesta quarta-feira (28) no STF

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 18:03
O presidente eleito Jair Bolsonaro participa no Congresso Nacional da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) informou há pouco, em postagem no Twitter, que o indulto a presos no país, caso concedido, será o último. "Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha. Garanto a vocês, se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último", relatou Bolsonaro.
Nesta quarta-feira (28) o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento da ação que discute a validade do indulto editado pelo atual presidente, Michel Temer (MDB), em 2017. O perdão normalmente é concedido pelo presidente da República nos finais de cada ano para condenados que tenham cumprido um quinto de penas em crimes sem violência ou grave ameaça.
O procurador Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Operação Lava Jato, considerou que o decreto tem efeito devastador sobre "o passado, presente e futuro" e informou que vários condenados pela operação devem ser libertados.
Procuradores da Lava Jato estão convocando internautas para um "twitaço" contra o indulto de Michel Temer. O ato online está marcado para as 14h desta quarta-feira (28). Até às 12h30, a hashtag #indultonao estava entre os três assuntos mais comentados do Brasil no Twitter.

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