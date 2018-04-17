'Saúdo a decisão dele de entrar na política', diz Marina sobre Barbosa

Marina Silva Crédito: Divulgação

A pré-candidata da Rede à presidência, Marina Silva, reiterou nesta terça-feira (17) que não tem conversado com o ex-ministro Joaquim Barbosa, mas que saúda sua filiação ao PSB. Em conversa com jornalistas após participação da 19º Conferência Anual do Santander, na capital paulista, a ex-senadora e ex-ministra minimizou o resultado da última pesquisa do instituto Datafolha e disse que acredita em sua participação nos debates eleitorais da TV.

"Não temos conversado, eu e o ministro Barbosa, mas saúdo a decisão dele de entrar na política, acho que vai contribuir bastante para o debate. E respeito o debate interno do PSB, sobre se terá ou não candidatura", disse a presidenciável. "Numa eleição em dois turnos, os partidos têm direito de colocar suas ideias e apresentar para sociedade aquilo que acham que é o melhor caminho". No ano passado, o ex-ministro e a pré-candidata se encontraram em mais de uma ocasião e aliados nutriam a esperança de vê-los em uma chapa única.

Marina, que foi uma das principais beneficiadas no cenário sem a presença do ex-presidente Lula, preso há duas semanas, minimizou o resultado da última pesquisa do Datafolha. Para ela, o levantamento é apenas um "registro do momento" e ainda há muito tempo para as eleições.

Ela também minimizou o fato de que seu partido permaneceu com três parlamentares após a janela eleitoral, dois a menos que o necessário para garantir sua presença nos debates das TV, segundo a atual legislação. "A lei faculta que as empresas possam convidar os candidatos a seu critério. E, num cenário que os outros partidos não imponham veto, é perfeitamente possível participar de debate".