Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

'Saúdo a decisão dele de entrar na política', diz Marina sobre Barbosa

Presidenciável da Rede aparece com 10% e ex-ministro, com 8% de intenção de voto, segundo o Datafolha

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 17:52
Marina Silva Crédito: Divulgação
A pré-candidata da Rede à presidência, Marina Silva, reiterou nesta terça-feira (17) que não tem conversado com o ex-ministro Joaquim Barbosa, mas que saúda sua filiação ao PSB. Em conversa com jornalistas após participação da 19º Conferência Anual do Santander, na capital paulista, a ex-senadora e ex-ministra minimizou o resultado da última pesquisa do instituto Datafolha e disse que acredita em sua participação nos debates eleitorais da TV.
"Não temos conversado, eu e o ministro Barbosa, mas saúdo a decisão dele de entrar na política, acho que vai contribuir bastante para o debate. E respeito o debate interno do PSB, sobre se terá ou não candidatura", disse a presidenciável. "Numa eleição em dois turnos, os partidos têm direito de colocar suas ideias e apresentar para sociedade aquilo que acham que é o melhor caminho". No ano passado, o ex-ministro e a pré-candidata se encontraram em mais de uma ocasião e aliados nutriam a esperança de vê-los em uma chapa única.
Marina, que foi uma das principais beneficiadas no cenário sem a presença do ex-presidente Lula, preso há duas semanas, minimizou o resultado da última pesquisa do Datafolha. Para ela, o levantamento é apenas um "registro do momento" e ainda há muito tempo para as eleições.
Ela também minimizou o fato de que seu partido permaneceu com três parlamentares após a janela eleitoral, dois a menos que o necessário para garantir sua presença nos debates das TV, segundo a atual legislação. "A lei faculta que as empresas possam convidar os candidatos a seu critério. E, num cenário que os outros partidos não imponham veto, é perfeitamente possível participar de debate".
A candidata disse ainda que, dados os poucos recursos com que deve contar nessa eleição, a Rede deve fazer uma campanha "franciscana". "Inclusive convidei minhas amigas para fazer um brechó e renovar meu guarda-roupa", brincou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados