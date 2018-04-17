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Pesquisa Futura

Saúde e Segurança são as áreas mais reprovadas do governo Hartung

Serviço de saúde é considerado ruim ou péssimo por 69% dos eleitores capixabas; e a Segurança é reprovada por 64,6%

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 13:11
O governador Paulo Hartung Crédito: Reprodução/Facebook
A população capixaba não está satisfeita com o serviço de saúde oferecido pelo governo do Estado. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Futura a pedido da Rede Gazeta. Dos entrevistados, 69% avaliam o serviço como ruim ou péssimo e só 8,8% como ótimo ou bom. (Veja gráficos abaixo)
A pior percepção sobre a saúde pública é a dos mais pobres: 73,2% dos entrevistados das classes D/E acham o serviço ruim ou péssimo. Nas classes A/B, a avaliação negativa é de 56,9%.
O resultado da pesquisa de opinião sobre saúde foi o pior, na comparação com os índices apurados para os serviços de educação e segurança. Avaliam como ruim ou péssima a atuação do governo em relação à segurança 64,6% das pessoas. Para 10,5% é boa ou ótima.
O governo aparece melhor no terceiro tema testado pelo instituto. Acham a educação ruim ou péssima 56,1% das pessoas, enquanto 14% opinam que o serviço é bom ou ótimo.
O QUE DIZ O GOVERNO
Em nota, o governo defende que, apesar da crise econômica, vem realizando investimentos nas três áreas. Na Saúde, por exemplo, afirma que o Espírito Santo foi o Estado que mais recebeu incentivos nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde.
> Hartung é avaliado como bom ou ótimo por 37,4%
Destaca ainda a criação de novas unidades regionais de saúde em Nova Venécia e em Santa Teresa por meio do programa Rede Cuidar, além da entrega de 470 novos leitos desde 2015, da realização de mutirões de cirurgias e da melhoria de serviços, como a transferência do Pronto-Socorro do Hospital Infantil para o Hospital da Polícia Militar (HPM).
> Vitor Vogas: PH não está mal; serviços públicos, sim
Já na Segurança, não só a entrega de equipamentos e de infraestrutura para as polícias é citada, como também o desenvolvimento dos programas Ocupação Social e Oportunidades. São esperados para este ano investimentos de R$ 46,5 milhões no setor  R$ 25 milhões do Estado e R$ 21,5 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
> Temer: ruim ou péssimo para 73,3% no ES
Na Educação, a redução dos índices de evasão escolar é atribuída ao programa de ensino médio integral Escola Viva. O Pacto pela Aprendizagem, criado para promover melhorias na educação básica, também é mencionado.

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