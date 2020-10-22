Área de saúde foi citada como mais problemática por 53% dos eleitores de Cachoeiro Crédito: Unsplash/Arte Geraldo Neto

Na maior cidade da região Sul do Espírito Santo , a saúde, área que mais mobilizou esforços em 2020 devido à pandemia de Covid-19 , é vista com preocupação. Para 53% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim , é no serviço de saúde que está a maior parte dos problemas na cidade. Na sequência, as reclamações recaem sobre segurança pública e transporte coletivo, citados por 33% e 32% dos entrevistados, respectivamente.

Esse cenário é resultado da pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta. Os eleitores puderam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das porcentagens ultrapassa 100%.

Your browser does not support the audio element. Saúde é a área mais problemática em Cachoeiro para 53% dos eleitores

Outras áreas citadas pelos eleitores como problemáticas foram: educação, geração de empregos, rede de esgoto, enter outras. Veja o gráfico abaixo:

Desta lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, por favor, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população de Cachoeiro de Itapemirim está enfrentando os maiores problemas. (1º + 2º + 3º lugares)

COVID-19 EM CACHOEIRO

Cachoeiro contabilizava, até esta quinta-feira (22), 6.588 casos confirmados de Covid-19. É a cidade, fora da Grande Vitória, com maior número absoluto de mortos pela doença: 179, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

SAÚDE PREOCUPA MAIS POBRES E PESSOAS DE BAIXA ESCOLARIDADE

Os problemas da saúde são praticamente consenso em todos os recortes. Com exceção do grupo de eleitores que possuem ensino superior  para 44% deles o problema está na segurança pública  esta é a área que concentra a maior parte das queixas entre todos os perfis entrevistados.

No quesito escolaridade, a preocupação com a saúde é maior quanto menor o grau de instrução do eleitor. A área foi apontada como a mais problemática por 57% dos entrevistados que possuem apenas o ensino fundamental. Já entre os que cursaram uma faculdade, o percentual cai para 43%.

É também nas classes mais baixas que está a maior insatisfação. A área é citada como mais problemática por 60% dos eleitores que ganham até um salário mínimo. Entre os que possuem renda superior a dois salários, essa queixa foi feita por 49% dos entrevistados.

Esse perfil de eleitor, com menor renda e baixa escolaridade, é, geralmente, o que mais depende do serviço público. Eles costumam usar, com maior frequência, as unidades de saúde das cidades.

Os problemas com saúde são mais perceptíveis para mulheres do que os homens, segundo a pesquisa. Para 57%, essa é área que gera maior insatisfação. Entre eles, a saúde foi citada por 48% como sendo uma área problemática.

A preocupação também é maior no público mais velho. O maior percentual de queixa foi registrado entre eleitores de 45 a 54 anos: 59% disseram ver problemas na saúde da cidade.