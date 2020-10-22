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Pesquisa Ibope

Saúde é a área mais problemática em Cachoeiro para 53% dos eleitores

Resultado faz parte da pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta. Reclamações também recaem sobre segurança pública e transporte coletivo, citadas por 33% e 32% dos entrevistados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:57

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:57

Pesquisa Ibope - Cachoeiro de Itapemirim - Saúde
Área de saúde foi citada como mais problemática por 53% dos eleitores de Cachoeiro Crédito: Unsplash/Arte Geraldo Neto
Na maior cidade da região Sul do Espírito Santo, a saúde, área que mais mobilizou esforços em 2020 devido à pandemia de Covid-19, é vista com preocupação. Para 53% dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, é no serviço de saúde que está a maior parte dos problemas na cidade. Na sequência, as reclamações recaem sobre segurança pública e transporte coletivo, citados por 33% e 32% dos entrevistados, respectivamente.
Esse cenário é resultado da pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta. Os eleitores puderam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das porcentagens ultrapassa 100%.
Saúde é a área mais problemática em Cachoeiro para 53% dos eleitores
A saúde foi a área mais apontada até mesmo entre os eleitores que avaliam a gestão do atual prefeito, Victor Coelho (PSB), como boa ou ótima. Ele é aprovado por 48% dos eleitores de Cachoeiro e lidera a corrida eleitoral na cidade, com 51% das intenções de voto, de acordo com o Ibope, conforme divulgado na quarta-feira (21).
Outras áreas citadas pelos eleitores como problemáticas foram: educação, geração de empregos, rede de esgoto, enter outras. Veja o gráfico abaixo:

Desta lista de áreas em que as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, por favor, diga qual é a área em que, na sua opinião, a população de Cachoeiro de Itapemirim está enfrentando os maiores problemas. (1º + 2º + 3º lugares)

COVID-19 EM CACHOEIRO

Cachoeiro contabilizava, até esta quinta-feira (22), 6.588 casos confirmados de Covid-19. É a cidade, fora da Grande Vitória, com maior número absoluto de mortos pela doença: 179, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.
Durante a pandemia, Cachoeiro chegou a registrar 47 contaminações e 13 óbitos em 24 horas, um recorde no município. Medidas de isolamento foram tomadas, seguindo a matriz de risco do governo estadual, e a hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente, foi adotada pelo protocolo municipal de saúde

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SAÚDE PREOCUPA MAIS POBRES E PESSOAS DE BAIXA ESCOLARIDADE

Os problemas da saúde são praticamente consenso em todos os recortes. Com exceção do grupo de eleitores que possuem ensino superior  para 44% deles o problema está na segurança pública  esta é a área que concentra a maior parte das queixas entre todos os perfis entrevistados.
No quesito escolaridade, a preocupação com a saúde é maior quanto menor o grau de instrução do eleitor. A área foi apontada como a mais problemática por 57% dos entrevistados que possuem apenas o ensino fundamental. Já entre os que cursaram uma faculdade, o percentual cai para 43%.
É também nas classes mais baixas que está a maior insatisfação. A área é citada como mais problemática por 60% dos eleitores que ganham até um salário mínimo. Entre os que possuem renda superior a dois salários, essa queixa foi feita por 49% dos entrevistados. 
Esse perfil de eleitor, com menor renda e baixa escolaridade, é, geralmente, o que mais depende do serviço público. Eles costumam usar, com maior frequência, as unidades de saúde das cidades. 

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Os problemas com saúde são mais perceptíveis para mulheres do que os homens, segundo a pesquisa. Para 57%, essa é área que gera maior insatisfação. Entre eles, a saúde foi citada por 48% como sendo uma área problemática.
A preocupação também é maior no público mais velho. O maior percentual de queixa foi registrado entre eleitores de 45 a 54 anos: 59% disseram ver problemas na saúde da cidade. 
O serviço de saúde também ocupou o primeiro lugar do ranking das insatisfações dos eleitores de Cariacica. Na cidade da Grande Vitória, a área foi citada como mais problemática por 64% dos entrevistados. Na Serra, a saúde também figurou no topo das preocupações de 57% dos eleitores.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cachoeiro de Itapemirim entre os dias 19 e 20 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-00940/2020.

Especificações técnicas

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