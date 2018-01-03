Sarney nega ter vetado indicação para Ministério do Trabalho

José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma: mesmo fora do poder, eles mantêm estrutura paga pelo governo federal, à custa do contribuinte Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado

O ex-presidente José Sarney negou que tenha vetado o nome do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o Ministério do Trabalho, como o próprio parlamentar afirmou nesta terça-feira. Sarney disse, por meio de assessores, que não foi consultado e que não vetaria um nome do Maranhão. Nos bastidores, o ex-presidente ficou irritado de ter tido seu nome envolvido na polêmica. Apesar do desmentido, na prática, Sarney continua sendo um dos cacique do PMDB e influente dentro do governo de Michel Temer.

O presidente Michel Temer pediu ao presidente do PTB, Roberto Jefferson, que o partido indique um novo nome para o cargo. No dia 27 de dezembro, Ronaldo Nogueira, do PTB, deixou o ministério, e o comando do partido indicou Fernandes para Temer.

Durante a crise da delação da JBS, Sarney se reuniu com Temer no Palácio do Jaburu e o aconselhou a não renunciar e a se manter firme no cargo. Ele teve papel importante na rejeição da primeira denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente.

O ex-presidente e ex-senador nunca se afastou das principais discussões dentro do partido e faz parte, junto com os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Eliseu Padilha (Casa Civil), do núcleo que acompanha o que ocorre dentro do governo Temer.

Apesar da idade, Sarney recebe em sua residência vários senadores ao longo da semana. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE), costuma passar na casa de Sarney para uma conversa, assim como o líder do governo no Senado e o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR) .