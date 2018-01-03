Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-presidente

Sarney nega ter vetado indicação para Ministério do Trabalho

Apesar de negativa, ex-presidente mantém influência no governo Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 21:23

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 21:23

José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma: mesmo fora do poder, eles mantêm estrutura paga pelo governo federal, à custa do contribuinte Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado
O ex-presidente José Sarney negou que tenha vetado o nome do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o Ministério do Trabalho, como o próprio parlamentar afirmou nesta terça-feira. Sarney disse, por meio de assessores, que não foi consultado e que não vetaria um nome do Maranhão. Nos bastidores, o ex-presidente ficou irritado de ter tido seu nome envolvido na polêmica. Apesar do desmentido, na prática, Sarney continua sendo um dos cacique do PMDB e influente dentro do governo de Michel Temer.
O presidente Michel Temer pediu ao presidente do PTB, Roberto Jefferson, que o partido indique um novo nome para o cargo. No dia 27 de dezembro, Ronaldo Nogueira, do PTB, deixou o ministério, e o comando do partido indicou Fernandes para Temer.
Durante a crise da delação da JBS, Sarney se reuniu com Temer no Palácio do Jaburu e o aconselhou a não renunciar e a se manter firme no cargo. Ele teve papel importante na rejeição da primeira denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente.
O ex-presidente e ex-senador nunca se afastou das principais discussões dentro do partido e faz parte, junto com os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Eliseu Padilha (Casa Civil), do núcleo que acompanha o que ocorre dentro do governo Temer.
Apesar da idade, Sarney recebe em sua residência vários senadores ao longo da semana. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE), costuma passar na casa de Sarney para uma conversa, assim como o líder do governo no Senado e o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR) .
Sarney foi presidente do Senado em três períodos (1995-97, 2003-2005 e 2009-2013). Mesmo após sua gestão no comando da Casa, em 2013, seu grupo nunca saiu do poder. Fazem parte dele, além de Eunício e Jucá, os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Jader Barbalho (PMDB-PA) e Edison Lobão (PMDB-MA), entre outros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados