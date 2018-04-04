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Salários de governador do ES e secretários também vão aumentar 5%

O percentual é o mesmo que aquele a ser aplicado sobre os ganhos dos servidores

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 22:48
Palácio Anchieta Crédito: Vinícius Valfré
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa protocolou um projeto de lei para aumentar em 5% os salários de governador, vice-governador e secretários de Estado.
O percentual é o mesmo a ser aplicado sobre os ganhos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo.
A proposta estava no expediente da Assembleia, na sessão desta terça-feira (03), mas ainda não foi votada pelos deputados estaduais.
Quando aprovado o texto, o salário bruto do governador passará de R$ 19.437,00 para R$ 20.408,85. O do vice, de R$ 17.660,50 para R$ 18.543,53. O ganho bruto dos secretários saltará de R$ 15.466,00 para R$ 16.239,30.
Na justificativa do projeto, o governo argumentou que o reajuste aos servidores fará com que os salários de alguns funcionários se aproximem ou ultrapassem o teto salarial do funcionalismo estadual, definido pela remuneração do governador.
Por isso, também será necessária a aplicação de 5% sobre o salário do chefe do Executivo. Em outras palavras, é para que haja margem para o reajuste a todos os funcionários.
"Diversas categorias do serviço público terão sua remuneração máxima na carreira aproximada do teto remuneratório estadual ou até ultrapassarão esse teto. Tal panorama acaba por gerar desestímulo aos servidores para a ocupação de cargos de chefia, uma vez que, dada a aproximação ou superação da remuneração básica com o teto constitucional, ocorre, na prática, o abatimento do montante correspondente ao exercício de tais funções, para adequação à limitação imposta pela Constituição", registrou o governador Paulo Hartung (PMDB) no texto da justificativa do projeto enviado ao Legislativo.
O governo também alegou que o aumento para o alto escalão é possível por conta do "atual equilíbrio financeiro-orçamentário capixaba que é destaque no cenário nacional, resultado da boa gestão, do controle dos gastos públicos e da austeridade político-administrativa".
Também estavam no expediente da Assembleia desta terça os projetos que visam autorizar reajustes para servidores do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Todos os aumentos deverão ser pagos nos salários referentes a abril, no fim do mês.

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