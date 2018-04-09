'Sair do PMDB era a última coisa que eu pensava' , diz Rose de Freitas

Era a última coisa que eu pensava fazer, afirmou a senadora Rose de Freitas sobre sua saída repentina do PMDB para ingressar no Podemos no último sábado (07), data final para que pré-candidatos se filiassem aos partidos por meio dos quais pretendem disputar as eleições de 2018.
Mesmo diante da remota possibilidade de emplacar uma candidatura ao Palácio Anchieta pelo PMDB do governador Paulo Hartung, tendo em vista que os dois, apesar de correligionários, não eram próximos - Rose já garantia desde outubro do ano passado que disputaria o apoio da legenda em convenção com o atual governador para disputar o governo do Estado. Em fevereiro, quando declarou oficialmente a pré-candidatura, reforçou a intenção.
No entanto, a senadora explica que recentes declarações do presidente nacional da sigla, Romero Jucá, a fizeram ficar incomodada e mudar seus planos. Ele manifestou preferência clara pela candidatura de Paulo Hartung e disse que o partido não precisava de outro candidato. Como assim? Um partido é formado por muitas pessoas e são elas que precisam se manifestar, justifica ela.
E alfineta: Qualquer um pode ter um desejo, mas nós vivemos em um regime democrático. Não há nada de anormal em debater e ouvir os correligionários.
PODEMOS
Apesar de por muito tempo ter mantido firme sua posição de permanência no PMDB, Rose conta que já vinha conversando com outros partidos, como o DEM, o PPS, o PSDB e o PSB antes de se decidir sobre o Podemos. Todas as possibilidades eram iguais para se discutir uma nova política para o Espírito Santo. Mas o Podemos está em formação, é um partido que não tem dono. Além disso, o Gilson Daniel (prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos) é um bom administrador e um político sério."
Por meio de nota, Gilson Daniel afirmou que, no novo partido, a senadora terá "o espaço necessário para o fortalecimento da sua prática política, que respeita e honra os votos do povo capixaba".
"ELA ENTENDEU"
Rose não chegou a comunicar sua saída do PMDB ao próprio partido. Mas, o presidente da sigla no Estado, deputado federal Lelo Coimbra, não viu com surpresa a saída, pois afirma que tanto local quanto nacionalmente Paulo Hartung é o candidato preferido para concorrer à reeleição.
Em que pesasse seu desejo de permanecer no partido para a disputa eleitoral - ela o tempo todo dizia que iria disputar na convenção -, ela entendeu que o ambiente e o sentimento do partido apontavam numa outra direção. Lelo ainda pontua: Ela não teria, no PMDB, o apoio e o amparo para esse projeto.