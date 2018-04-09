'Sair do PMDB era a última coisa que eu pensava' , diz Rose de Freitas

Senadora Rose de Freitas (PMDB) organizou o evento para receber o ministro do Planejamento no canteiro da obra do novo aeroporto Crédito: Carlos Alberto Silva

saída repentina do PMDB para ingressar no Podemos no último sábado (07), data final para que pré-candidatos se filiassem aos partidos por meio dos quais pretendem disputar as eleições de 2018. Era a última coisa que eu pensava fazer, afirmou a senadora Rose de Freitas sobre suapara ingressar no Podemos no último sábado (07), data final para que pré-candidatos se filiassem aos partidos por meio dos quais pretendem disputar as eleições de 2018.

desde outubro do ano passado que disputaria o apoio da legenda em convenção com o atual governador para disputar o governo do Estado. Em fevereiro, quando declarou oficialmente a pré-candidatura, reforçou a intenção. Mesmo diante da remota possibilidade de emplacar uma candidatura ao Palácio Anchieta pelo PMDB do governador Paulo Hartung, tendo em vista que os dois, apesar de correligionários, não eram próximos - Rose já garantiaque disputaria o apoio da legenda em convenção com o atual governador para disputar o governo do Estado. Em fevereiro, quando declarou oficialmente a pré-candidatura,

No entanto, a senadora explica que recentes declarações do presidente nacional da sigla, Romero Jucá, a fizeram ficar incomodada e mudar seus planos. Ele manifestou preferência clara pela candidatura de Paulo Hartung e disse que o partido não precisava de outro candidato. Como assim? Um partido é formado por muitas pessoas e são elas que precisam se manifestar, justifica ela.

E alfineta: Qualquer um pode ter um desejo, mas nós vivemos em um regime democrático. Não há nada de anormal em debater e ouvir os correligionários.

PODEMOS

Apesar de por muito tempo ter mantido firme sua posição de permanência no PMDB, Rose conta que já vinha conversando com outros partidos, como o DEM, o PPS, o PSDB e o PSB antes de se decidir sobre o Podemos. Todas as possibilidades eram iguais para se discutir uma nova política para o Espírito Santo. Mas o Podemos está em formação, é um partido que não tem dono. Além disso, o Gilson Daniel (prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos) é um bom administrador e um político sério."

Por meio de nota, Gilson Daniel afirmou que, no novo partido, a senadora terá "o espaço necessário para o fortalecimento da sua prática política, que respeita e honra os votos do povo capixaba".

"ELA ENTENDEU"

Rose não chegou a comunicar sua saída do PMDB ao próprio partido. Mas, o presidente da sigla no Estado, deputado federal Lelo Coimbra, não viu com surpresa a saída, pois afirma que tanto local quanto nacionalmente Paulo Hartung é o candidato preferido para concorrer à reeleição.