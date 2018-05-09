Saída de Joaquim Barbosa embaralha disputa presidencial

Crédito: José Cruz/Agência Brasill

A mais indefinida disputa presidencial desde a redemocratização sofreu nova reviravolta na terça-feira. A retirada de cena do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa pode redirecionar todos os movimentos de alianças e composições em curso entre partidos e candidatos. O PSB, com 45 segundos de tempo de televisão, volta a ser um parceiro cobiçado  além do próprio apoio pessoal do ex-ministro, que pensa ficar neutro. Com 10% das intenções de voto sem entrar na campanha, Joaquim Barbosa era uma ameaça para quem precisa crescer nas pesquisas  casos de Marina e, principalmente, Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Na campanha do tucano, a notícia foi recebida com otimismo. Primeiro, pela avaliação de que a presença de Barbosa poderia estar impedindo o crescimento do ex-governador de São Paulo. Herdar ao menos uma parte do eleitorado do ex-ministro também pode fazer o tucano vencer desconfianças de potenciais aliados e destravar a negociação de novos apoios à sua candidatura.

Ainda que tenha descartado, no início da disputa eleitoral, compor chapa com Barbosa, Marina Silva espera ser o destino natural de eleitores que identifiquem nela um perfil parecido com o do ex-ministro. Já Ciro imagina que possa se beneficiar de uma inclinação mais à esquerda do PSB, na melhor hipótese até recebendo o apoio formal do partido.

Para o diretor do instituto Datafolha, Mauro Paulino, ninguém é beneficiado num primeiro momento. Os concorrentes que seguem na disputa, avalia, têm motivos para encarar a notícia de ontem como positiva menos pelos 10% que Barbosa já tinha alcançado, mas por sua capacidade de crescimento.

 Barbosa atingiu 10% por puro recall (lembrança) de sua atuação no mensalão, haja vista que estava totalmente sumido do noticiário nos últimos tempo e não havia feito nenhum movimento. O fato de que sua melhor faixa era entre escolarizados e mais ricos reforça essa tese, é um público que acompanha mais o cenário político  analisa Paulino.  Ele também tinha a imagem de ser alguém de fora da política tradicional. Aparecendo na campanha, ele iria se expandir para outras faixas. O maior impacto da saída dele não são os 10%, que provavelmente vão se diluir entre os candidatos e até para os indecisos; mas sim o potencial enorme que ele poderia atingir.

Mauro Paulino, porém, afirma que o grau de incerteza da eleição deve se intensificar:

 Já havia cerca de 30% que diziam votar no Lula, mais um número sempre superior a 20% de indecisos ou dispostos a votar nulo, uma faixa que pode crescer com a saída de Barbosa.

O cientista político Leonardo Barreto, da Factual Informação, acredita nesta hipótese:

 Quando o Barbosa entrou nas pesquisas, os outros candidatos não caíram. Num primeiro momento, este eleitorado pode voltar ao vetor dos indecisos. Mas com 10% das intenções numa disputa tão acirrada, ele deixou hoje de ser um candidato para ser um ótimo cabo eleitoral.

Ter o apoio anunciado de Joaquim Barbosa é, porém, improvável para qualquer concorrente. Ao menos no primeiro turno, em 7 de outubro, dia em que o ex-ministro completará 64 anos. A sua pretensão é viajar para fora do país na data.

Barbosa jamais havia se convencido completamente a topar a empreitada eleitoral. Temia ter de abrir mão de seus negócios como advogado e palestrante, além da maior exposição pessoal e da família inerente à campanha.

Houve ainda atritos com o PSB. Nos últimos meses, ele vinha precisando vencer resistências no partido. No Nordeste, os governadores Ricardo Coutinho (PB) e Paulo Câmara (PE) mantém ligação forte com o ex-presidente Lula, muito popular na região. Em São Paulo, Márcio França é afilhado de Geraldo Alckmin e brada aos sete ventos que o tucano é o melhor projeto presidencial. Barbosa chegou a se irritar ao ver recente declaração de França com elogios ao presidente Michel Temer.

 Ele não se sentia tranquilo com certos quadros do PSB  revela um amigo de Barbosa.

A ideia de despejar boa parte dos recursos do partido na campanha presidencial também não agradava a postulantes ao Legislativo ou aos governos estaduais. Finalmente, o último mês foi revelador para Barbosa sobre o grau de agressividade que enfrentaria nas redes sociais ao longo da campanha.

 Ele sentiu o calor de uma pré-candidatura e viu que o nível de agressividade era muito alto. Ele começou a levar muita pancada nas redes sociais  observa um cacique do PSB.