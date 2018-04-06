Saiba quais são os possíveis destinos de Lula na Justiça e na política

1 - POR QUE O JUIZ SERGIO MORO JÁ DETERMINOU NESTA QUINTA-FEIRA A PRISÃO DE LULA?

Moro afirmou que o último recurso ao qual a defesa de Lula tem direito no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) - o embargo dos embargos - não altera o julgamento e que, portanto, a condenação não pode mais ser alterada em segunda instância. Para ele, esse recurso é apenas protelatório.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira, após o juiz Sérgio Moro determinar a prisão do petista Crédito: Werther Santana/AE

2 - O QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU NA SESSÃO SOBRE LULA?

O STF rejeitou, por 6 a 5, o habeas corpus preventivo para o ex-presidente. A ministra Rosa Weber, cuja posição era considerada o fiel da balança de um plenário dividido, manteve o entendimento, consolidado no Supremo desde 2016, pela prisão após condenação em segunda instância.

3 - O PETISTA TERÁ CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PRISÃO POR SER EX-PRESIDENTE?

Moro informou que foi preparada para o ex-presidente uma sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ele ficará separado dos demais presos, sem risco para a integridade moral ou física. Sem curso superior, Lula não tem direito à prisão especial.

4 - QUANTO TEMPO O EX-PRESIDENTE DEVE FICAR PRESO?

Pela lei, Lula deveria cumprir pelo menos um sexto da pena em regime fechado - o que equivale, com base na sentença do caso triplex do Guarujá (SP), a dois anos de prisão. Depois, é possível pedir progressão de regime para semiaberto e aberto. No entanto, Lula pode ficar em liberdade caso o STF mude o entendimento sobre prisões em segunda instância.

5 - A PRISÃO PODE SER REVERTIDA POR PEDIDO DE LIMINAR FEITO AO STF?

Sim. O ministro Marco Aurélio Mello pretende levar ao plenário, na próxima quarta-feira, pedido para julgamento de liminar para a suspensão das prisões em segunda instância. O recurso foi apresentado nesta quinta-feira pelo advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em nome do Partido Ecológico Nacional (PEN).

6 - LULA AINDA PODERÁ CONCORRER À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA?