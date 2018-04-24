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Em 2018

Saiba quais são os partidos que mais perderam e ganharam filiados no ES

Interesses eleitorais individuais motivaram mudanças nos quadros das agremiações políticas

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 11:22
Plenário da Assembleia: PMDB chegou a ter sete deputados, mas perdeu quatro na janela partidária Crédito: Patrícia Scalzer
Dados consolidados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) após o fechamento da janela partidária mostram que partidos considerados grandes perderam mais membros do que ganharam no Espírito Santo. É o caso de PSB, PT, PMDB e DEM. Na outra ponta, partidos menores ficaram com saldo de filiações positivo. Quem mais conseguiu adesões foi o PSL, do deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (RJ). Foram 357 entradas e nenhuma saída.
O levantamento leva em conta as mudanças entre 1º de janeiro e 7 de abril, encaminhadas ao TRE até 13 de abril. (Veja abaixo)
Fizemos um forte trabalho de filiação. Com a vinda do Bolsonaro, ajudou muito também, comentou o vice-presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato.
A exceção foi o PSDB, um dos principais partidos. Apesar das disputas internas de poder, a sigla teve mais adesões do que saídas. Depois do PSL, os tucanos ficaram com o melhor saldo, de 250 filiações.
Há muita identidade de parte da sociedade brasileira com a social democracia. Tem muito a ver com essa identidade. No PSDB, teve muita conversa fiada, de que iam sair várias pessoas, afirmou o vice-governador e presidente estadual do PSDB, César Colnago, alfinetando o grupo derrotado por ele na eleição interna.
O MOTIVO
Mas não foi a afinidade com as bandeiras partidárias que definiram as filiações. Dirigentes partidários admitem que o que pesa na escolha é: maior facilidade para ganhar a eleição.
A ideia é ir para partido com pouco ou nenhum deputado. Assim, disputarão vagas com pessoas do mesmo tamanho, muitas com desempenho eleitoral desconhecido e sem a ajuda da máquina pública.
Trouxemos pessoas qualificadas e não temos candidato à reeleição dentro do partido, com a exceção do Carlos Manato (deputado federal), comentou Lovato.
O PSL não tem deputado estadual. O PSDB tem um, a mesma quantidade que tem o PP. O partido foi o terceiro no saldo da janela.
Existe uma motivação que é a chapa que estamos compondo, que aumenta a chance de eleger um deputado com 13 mil ou 15 mil votos na Assembleia. Isso motiva as lideranças novas, comentou o presidente do PP estadual, deputado federal Marcus Vicente. Ele disse também que o partido trabalha pensando em 2020, quando não serão mais permitidas as coligações.
HORROR
Presidente do PMDB estadual, o deputado federal Lelo Coimbra também atribui as baixas ao pragmatismo eleitoral. O partido filiou 35, mas viu 135 saírem.
Nesse balanço tem uma matriz clara que é migrei para me viabilizar. E isso acontece dentro de um compromisso com a eleição majoritária. Isso é um horror, deteriora o perfil dos partidos. Não fortalece a política, comentou.
O PMDB elegeu quatro deputados em 2014. Chegou a sete, mas agora perdeu quatro. Mesmo assim, tem a maior bancada da Assembleia, característica que afasta novos filiados.
A movimentação partidária principal se deu em função desse processo. E aí crescem as siglas pequenas, como PRP, PSL e PRB. Não é um movimento de natureza partidária ou ideológica. É um arranjo de viabilidade eleitoral, disse o parlamentar, que aposta na cláusula de desempenho, a partir destas eleições, e no fim das coligações, a partir de 2020, para fortalecer a identidade partidária.
SISTEMA
O PSB fechou o período com o pior saldo: 186 desfiliações a mais do que filiados. O presidente estadual da sigla, Luiz Ciciliotti, afirma que o partido fez mais filiações do que desfiliações. No entanto, foram informadas ao TRE apenas as daqueles que serão candidatos. Os demais ainda serão remetidos. Só na Serra filiamos mais de 100, comentou.
O presidente do PT, João Coser, não comentou. Disse só que o partido está aumentando o número de filiados em todo o país. Saímos de 1,7 milhão para 2 milhões no último ano, afirmou.
O cientista político Francisco Albernaz destaca que ir para um partido meramente por questões eleitorais é colocar projetos pessoais acima do interesse coletivo. No entanto, salienta que entre os novos filiados a partidos pequenos há aqueles que querem participar da vida partidária em estruturas menos dominadas por caciques.

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