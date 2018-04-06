Saiba quais são os outros processos em que Lula é réu na Justiça

Além do caso do triplex do Guarujá (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) responde a outras ações na Justiça. Saiba quais são no infográfico abaixo.
Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:03
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