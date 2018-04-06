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Além do triplex

Saiba quais são os outros processos em que Lula é réu na Justiça

Infográfico mostra acusações contra ex-presidente

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:03
Além do caso do triplex do Guarujá (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) responde a outras ações na Justiça. Saiba quais são no infográfico abaixo.
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