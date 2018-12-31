Saiba detalhes da posse do governador Renato Casagrande

No Palácio Anchieta, Casagrande vai receber a faixa com as cores rosa e azul de Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira

A cerimônia de posse do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), e da vice Jacqueline Moraes (PSB) está prevista para ter início nesta terça-feira, às 14h30, na Assembleia Legislativa.

Em seguida, o governador vai receber a faixa com as cores rosa e azul, da bandeira do Espírito Santo, das mãos de Paulo Hartung (sem partido) no Palácio Anchieta. A expectativa é de que as solenidades estejam encerradas às 19h.

PASSO A PASSO DA CERIMÔNIA

Assembleia

Início

A posse está marcada para as 14h30, na Assembleia Legislativa, em Vitória.

Comissão

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), abre a sessão solene. É constituída uma comissão de deputados para conduzir governador e vice eleitos, Renato Casagrande (PSB) e Jacqueline Moraes (PSB), do Salão Nobre ao plenário da Casa.

Hino nacional

Haverá a execução do hino nacional e do hino do Espírito Santo. No entanto, devido ao luto de sete dias pela morte do ex-governador Gerson Camata, somente serão ouvidos sons de instrumentos, como bumbo, tarol e corneta, para marcação de alguns momentos da solenidade.

Discurso

O presidente da Assembleia discursa.

Juramento

Governador e vice eleitos fazem o juramento.

Posse

O presidente da Casa recebe o compromisso de posse e declara empossados o governador e o vice eleitos. Os candidatos assinam o livro de posse. Em seguida, o governador discursa.

Palácio Anchieta

Revista

A cerimônia no Palácio Anchieta está prevista para as 15h45. O governador passa as tropas em revista na chegada à sede do governo estadual.

Faixa

A cerimônia de transmissão de faixa é um simbolismo. Está previsto que Paulo Hartung, atual governador, coloque a faixa em Casagrande.

Discursos

Em seguida, Hartung deixará o Palácio Anchieta e Casagrande fará outro discurso. Três religiosos também vão discursar: Pastor Marinelshington da Silva, da Assembleia de Deus; Pastor Doronézio Pedro de Andrade, da Igreja Batista; e Dom Luiz Mancilha Vilela, da Igreja Católica.

Encerramento

A previsão é que tudo seja finalizado às 19h.