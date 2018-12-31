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Novo governo

Saiba detalhes da posse do governador Renato Casagrande

Renato Casagrande será empossado na Assembleia; depois seguirá para o Palácio

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 19:22
No Palácio Anchieta, Casagrande vai receber a faixa com as cores rosa e azul de Paulo Hartung Crédito: Fernando Madeira
A cerimônia de posse do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), e da vice Jacqueline Moraes (PSB) está prevista para ter início nesta terça-feira, às 14h30, na Assembleia Legislativa.
Em seguida, o governador vai receber a faixa com as cores rosa e azul, da bandeira do Espírito Santo, das mãos de Paulo Hartung (sem partido) no Palácio Anchieta. A expectativa é de que as solenidades estejam encerradas às 19h.
PASSO A PASSO DA CERIMÔNIA
Assembleia
Início
A posse está marcada para as 14h30, na Assembleia Legislativa, em Vitória.
Comissão
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), abre a sessão solene. É constituída uma comissão de deputados para conduzir governador e vice eleitos, Renato Casagrande (PSB) e Jacqueline Moraes (PSB), do Salão Nobre ao plenário da Casa.
Hino nacional
Haverá a execução do hino nacional e do hino do Espírito Santo. No entanto, devido ao luto de sete dias pela morte do ex-governador Gerson Camata, somente serão ouvidos sons de instrumentos, como bumbo, tarol e corneta, para marcação de alguns momentos da solenidade.
Discurso
O presidente da Assembleia discursa.
Juramento
Governador e vice eleitos fazem o juramento.
Posse
O presidente da Casa recebe o compromisso de posse e declara empossados o governador e o vice eleitos. Os candidatos assinam o livro de posse. Em seguida, o governador discursa.
Palácio Anchieta
Revista
A cerimônia no Palácio Anchieta está prevista para as 15h45. O governador passa as tropas em revista na chegada à sede do governo estadual.
Faixa
A cerimônia de transmissão de faixa é um simbolismo. Está previsto que Paulo Hartung, atual governador, coloque a faixa em Casagrande.
Discursos
Em seguida, Hartung deixará o Palácio Anchieta e Casagrande fará outro discurso. Três religiosos também vão discursar: Pastor Marinelshington da Silva, da Assembleia de Deus; Pastor Doronézio Pedro de Andrade, da Igreja Batista; e Dom Luiz Mancilha Vilela, da Igreja Católica.
Encerramento
A previsão é que tudo seja finalizado às 19h.
Posse do governador começa às 14h30

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