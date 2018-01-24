Saiba como vai ser o julgamento de Lula no caso do triplex

O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por receber Crédito: Guito Moretto/Agência O Globo

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ( TRF-4) vai julgar, nesta quarta-feira (24), a apelação do ex-presidente Lula (PT) contra a condenação no processo sobre o triplex do Guarujá, localizado no litoral de São Paulo.

O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por receber o imóvel da OAS em troca de benefícios em contratos com a Petrobras e também ter as despesas do armazenamento do acervo presidencial pagas pela empreiteira.

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou Lula a nove anos e meio de prisão e o pagamento de multa de R$ 669,7 mil.