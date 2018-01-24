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Porto Alegre

Saiba como vai ser o julgamento de Lula no caso do triplex

O TRF-4 vai julgar a apelação do ex-presidente contra a condenação proferida pelo juiz Sérgio Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 02:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 02:21

O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por receber Crédito: Guito Moretto/Agência O Globo
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ( TRF-4) vai julgar, nesta quarta-feira (24), a apelação do ex-presidente Lula (PT) contra a condenação no processo sobre o triplex do Guarujá, localizado no litoral de São Paulo.
O petista foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por receber o imóvel da OAS em troca de benefícios em contratos com a Petrobras e também ter as despesas do armazenamento do acervo presidencial pagas pela empreiteira.
O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou Lula a nove anos e meio de prisão e o pagamento de multa de R$ 669,7 mil. 
Confira como será o julgamento: 

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