Royalties do petróleo: ES pode perder R$ 500 milhões no ano que vem

Plataforma de petróleo: Estados querem maior fatia do dinheiro de produtores Crédito: Agência Petrobras

Estados não produtores de petróleo voltaram os olhos, mais uma vez, para os recursos de royalties e participações especiais dos Estados produtores, como o Espírito Santo. Governadores eleitos já se mobilizam para que o Supremo Tribunal Federal (STF) derrube a liminar (decisão provisória) da ministra Cármen Lúcia que impede, desde 2013, mudanças nos critérios de distribuição.

De acordo com o governador Paulo Hartung (sem partido), o Estado pode perder aproximadamente R$ 500 milhões no ano que vem, sendo R$ 400 milhões em participações especiais e

R$ 100 milhões em royalties, caso a liminar caia. O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), disse ao jornal "O Globo" que o atual presidente do STF, Dias Toffoli, e Cármen Lúcia se comprometeram a colocar o assunto em votação no primeiro semestre de 2019.

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) disse ao Gazeta Online que também pretende se reunir com Toffoli. "Vamos ao Toffoli também, assim que a gente tomar posse, para dizer, mais uma vez, que nenhum contrato assinado pode ser rompido, que não é possível que isso seja julgado desfavoravelmente a nós. Vamos continuar lutando na Justiça."

O socialista diz que já começou a se movimentar para evitar uma derrota para o Estado. "Temos hoje um aliado, que é São Paulo, que também começou a produzir petróleo e pode ser um aliado importante. Já conversei com o governador de São Paulo e com o governador do Rio. É um tema que nos preocupa e que já começamos a nos mobilizar", contou.

"O impacto é grande porque significa 10% do total do Orçamento do Estado. Da receita corrente líquida significa em torno de 15%", complementou.

OLHO GORDO

Hartung resume o movimento dos Estados não produtores: "É colocar olho gordo no quintal do vizinho". O governador credita o movimento a certo "desespero" devido ao desequilíbrio fiscal que toma conta de algumas unidades da federação e também ao "oportunismo", uma vez que, agora, o valor do barril de petróleo está mais atraente.

"Uma mudança nesse critério é injusta e há uma questão objetiva: vai prejudicar os Estados produtores e não vai resolver o problema fiscal dos que pleiteiam por isso, os não produtores. Se distribuir para o país inteiro é uma coisa muito pequena que vai chegar aos municípios e aos Estados", pontua Hartung. Ele lembra, ainda, que os royalties devem ser pagos pelas empresas devido ao impacto socioambiental causado pela exploração do petróleo. Logo, não faz sentido ser distribuído a quem não sofre tais impactos.

MANOBRA

Para o governador, a ânsia dos não produtores pelos recursos de Estados como Espírito Santo e Rio de Janeiro foi incentivada pela União, que usou o debate sobre critérios de distribuição para aprovar, na verdade, novas regras para produção e exploração do petróleo.

"E o que a mudança do marco regulatório provocou foi um brutal desaquecimento da indústria do petróleo no país. Essa distribuição com os não produtores é o que sobrou de herança maldita de uma mudança absolutamente infeliz", afirmou Hartung.

ENTENDA O CASO

Lei

Foi aprovada a Lei 12.734/2012, que previa novas regras de distribuição de royalties do petróleo entre os Estados e municípios, fazendo com que os não produtores avançassem sobre recursos dos produtores, como o Espírito Santo.

Ações no STF

Em março de 2013, no mesmo dia da publicação da lei no Diário Oficial, Espírito Santo e Rio de Janeiro ingressaram com duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida.

Liminar

Ainda em março daquele ano, a ministra Cármen Lúcia concedeu liminar (decisão provisória) suspendendo parte da lei e impedindo os novos critérios de distribuição.

Pressão