Rose e Hartung são bons nomes para o governo do Estado, diz Juninho

O prefeito de Cariacica, Juninho (PPS), avalia que a senadora Rose de Freitas (PMDB) é tão boa candidata ao governo do Estado quanto é o governador Paulo Hartung (PMDB). Têm apenas "características diferentes", na visão do prefeito.

Aliado de Rose, Juninho avalia o interesse da senadora em disputar o Palácio Anchieta como legítimo e diz que ela reúne capacidade para a tarefa. A peemedebista anunciou , na última quarta-feira (14), que está decidida a entrar no páreo.

O prefeito de Cariacica é do PPS e, em 2014, apoiou Hartung na campanha ao Palácio Anchieta. Juninho é do mesmo partido do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, aliado de primeira hora do ex-governador Renato Casagrande (PSB), adversário do atual governador em 2014 e possível candidato ao cargo este ano.

O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho Crédito: Reprodução

Prefeito, o senhor tem boa relação com a senadora Rose e....

Tenho excelente relação com a senadora.

Como avalia o interesse dela em disputar o governo do Estado?

Acho legítimo e democrático.

Acha que ela reúne capacidade para governar o Estado?

Ela já demonstrou isso ao longo de sua história política. A Rose amadureceu muito. O Estado manteve um equilíbrio diante dessa crise. Assumimos uma maturidade que não podemos perder. E Rose reúne qualidades.

Então acha que o risco de bons resultados serem perdidos com ela não existe?

Não vejo isso. A gente observa um grupo de políticos que consegue se manter aí no Senado e no governo do Estado nos últimos anos que tem uma linha muito responsável para administrar.

O que vai fazer, o que está ao alcance do senhor, para viabilizar a candidatura dela?

Acho complicado a questão dentro do próprio PMDB. Então, o espaço para os dois (Hartung e Rose) dentro do PMDB... sabemos que vai ser impossível. Mas isso é uma coisa muito particular do partido. Só quem vivencia o partido pode explicar isso de forma mais segura. Vamos ter que esperar mais à frente, para ver se vai ser um ou outro.

O senhor prefere Rose ou Hartung?

Isso é muito relativo. Cada um tem uma forma de administrar. O que espero é que isso se defina o mais rápido possível. Até para dar mais tranquilidade para a política do Estado.

O senhor também é aliado de Paulo Hartung. Com tantos elogios a Rose não vai acabar deixando o governador chateado?

(Risos) Vai depender do temperamento de cada um. Qualquer um que antecipe emocionalmente qualquer tipo de declaração nesse sentido é sinal de que precise se preparar mais para estar no meio político.

Também acha que quanto mais candidatos melhor para o debate democrático?

Acho, e não só para o governo do Estado. Qualquer disputa eleitoral é mais democrática quando tem mais candidatos. Mas o povo saberá escolher para que o governo do Estado mantenha esse equilíbrio e espírito que tem com Paulo Hartung. É isso que a gente tem que entender. Ambos os nomes são bons para o governo, com características diferentes.

O senhor sabe da proximidade que ela tem hoje com o governador Renato Casagrande.