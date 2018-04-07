Rose e Hartung não devem sair do PMDB

Rose de Freitas disse que recebeu apelo de Temer para permanecer no partido Crédito: Waldemir Barreto | Agência Senado

Nos próximos meses, até julho, época das convenções partidárias, é possível que seja travada uma disputa interna entre o governador Paulo Hartung (PMDB) e a senadora Rose de Freitas (PMDB) para definir quem será o candidato a governador pelo partido.

Isso porque se encerra neste sábado (7), o prazo determinado pela legislação eleitoral para que os candidatos das eleições de 2018 estejam filiados aos partidos pelos quais vão disputar o pleito. Tanto Hartung quanto Rose receberam convites de várias legendas, mas até este último dia ambos afirmaram permanecer no PMDB.

Desde o início de seu mandato, o governador afirmou que a princípio, não disputaria a reeleição, e sim algum outro cargo, seja numa chapa presidencial, como vice, ou para senador ou deputado federal. Para isso, teria até o dia de hoje para ter deixado o governo, o que não ocorreu. No entanto, ele ainda não afirmou oficialmente que vai disputar seu quarto mandato.

A senadora, por sua vez, já declarou que está disposta a ser candidata a governadora, mesmo que para isso tenha que disputar internamente com Hartung.

A NOVELA

O governador chegou a ser convidado por lideranças nacionais para migrar para o PSDB, DEM e PSD.

Em declaração à jornalista Vera Magalhães, do jornal O Estado de S. Paulo, esta semana, Hartung disse que refletiu sobre mudar de novo de partido e que desistiu para aguardar uma profunda mudança do sistema partidário, que terá de vir. Segundo a colunista, até julho ele tentará indicar um aliado de seu grupo para sucedê-lo e, se isso conseguir unir os partidos que o apoiam, pode não ser candidato.

A expectativa sobre a saída do governador do PMDB ganhou força após ele não ter comparecido à inauguração do novo Aeroporto de Vitória, na semana passada, solenidade que contou com a presença do presidente Michel Temer (PMDB) e seus ministros, mas que ocorreu no dia em que amigos do presidente foram presos, alvos de uma operação da Polícia Federal.

Enquanto Hartung tentou descolar sua imagem do presidente, Rose de Freitas, por sua vez, afirmou ter tido uma reunião com Temer, na última quinta-feira, em que ele pediu para que ela ficasse no partido. Além dele, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB), teria feito um apelo à permanência da senadora no partido e a apontado como a candidata que nós gostaríamos de ver escolhida para o governo do Espírito Santo, conforme ela divulgou por sua assessoria.

A senadora recebeu convites da Rede, do DEM e do Podemos, mas negou. Estou vigorosa na determinação de ir à convenção, afirmou Rose.

A cúpula do PMDB no Estado, no entanto, já declarou a intenção de apoiar o nome de Hartung, caso ele se candidate.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS

SAÍDA

MOTIVO

A legislação eleitoral exige que aqueles que ocupam a função de secretário municipal ou secretário de Estado e pretendem ser candidatos devem estar desvinculados do cargo no prazo de até seis meses antes das eleições, ou seja, neste sábado.

DEIXAM O GOVERNO

Octaciano Neto (PSDB) - Secretário de Agricultura e pré-candidato a deputado federal

Rodney Miranda (PRB) - Secretário de Desenvolvimento Urbano e pré-candidato a deputado federal

José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) - Secretário da Casa Civil e pré-candidato a vice-governador, ou a suplente de senador

André Garcia (PSDB) - Secretário de Segurança Pública e pré-candidato a deputado federal

Fabiano Contarato (Rede) - Corregedor-geral do Estado e pré-candidato a deputado federal

Nerleo Caus (PSDB) - Secretário de Turismo e pré-candidato a deputado federal ou senador

Júlio Pompeu (PDT) - Secretário de Estado de Direitos Humanos e pré-candidato a deputado estadual

Vandinho Leite (PSDB) - Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e pré-candidato a deputado estadual

Neucimar Fraga (PSD) - Subsecretário de Comércio Exterior e pré-candidato a deputado federal

Devanir Ferreira (PRB) - Subsecretário de Esportes e pré-candidato a deputado estadual ou federal

Cláudia Lemos (PRB) - Diretora-presidente do Ipem e pré-candidata a deputada estadual

Leonardo Deptulski (PDT) - Diretor-presidente da Agerh e pré-candidato a deputado estadual

Fabiana Maioral (PRB) - Corregedora da Polícia Civil, vai decidir a qual cargo irá concorrer