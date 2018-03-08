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Eleições 2018

Rodrigo Maia diz que educação será sua principal bandeira de campanha

Pré-candidatura à Presidência da República é lançada durante a convenção do Democratas (DEM)

Publicado em 08 de Março de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 16:58
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em seu discurso assumindo pré-candidatura, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que, se for eleito, a principal prioridade que terá será a educação. Maia disse também que o Brasil tem saída e que sua geração não vai falhar. O pré-candidato e ACM Neto, novo presidente do DEM, empunharam a bandeira da renovação e da eficiência.
Embora jovens, Maia tem 47 anos e Neto 39, ambos são descendentes de políticos tradicionais. O presidente da Câmara é filho de César Maia, e o avô de Neto era Antônio Carlos Magalhães (ACM).
"Tenho coragem para aceitar o desafio de andar todo o Brasil sem falsas promessas, mas com a confiança da minha determinação e com o apoio decisivo que recebo de todos vocês. A nossa geração não vai falhar. Nós queremos um Brasil seguro, moderno, eficiente e solidário. O Brasil tem saída. O fim da pobreza e das desigualdades e a construção de um país mais justo para nossos filhos exigem uma prioridade absoluta: a educação. Educação com qualidade, educação integral, educação como objetivo principal", discursou Maia.
Ao lado da mulher, Patrícia, com quem tem três filhos, além de outros dois do primeiro casamento, Maia citou o pai, que construiu sua trajetória no PDT, e o grande ícone do partido, Leonel Brizola, como uma das referências políticas em sua vida:
"Brizola, com quem convivi durante muitos anos com a divergência das ideias, mas com o respeito e admiração por um homem ético e que amava o seu povo", disse ele.
Apesar de o DEM renegar o selo de candidato do governo ao concorrente ao Planalto Rodrigo Maia, a convenção nacional da legenda foi prestigiada por lideranças de diversos partidos da base aliada do governo, inclusive pelo presidente do PMDB, Romero Jucá, partido do presidente Michel Temer. Em seu discurso, Jucá disse que vê com "satisfação" o fortalecimento do DEM, e que o lançamento da candidatura de Maia será uma "contribuição importante" para o país. O PSDB foi representado pelo deputado Marcus Pestana (MG), que justificou a ausência de Alckmin, mas levou um abraço do presidenciável. Ambos afirmaram que embora cada qual tenha seu projeto eleitoral, seguem no mesmo campo político do DEM e sinalizaram que estarão juntos em algum momento da campanha.
"2018 é decisivo para o Brasil, vai definir que rumo teremos para o Brasil: se vamos regredir ou se vamos continuar avançando. A candidatura de Rodrigo Maia é uma contribuição importante. Quero estender a mão e dizer que temos que estar unidos para dar seguimento ao rumo que já tomamos agora. Tenho certeza de que o Democratas estarão conosco debatendo a busca de uma solução para a construção de um pais maior ainda", declarou Jucá.

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