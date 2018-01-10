Rodrigo Maia diz que candidatura única seria 'arrogância e atropelo'

Data: 10/01/2018 - ES - Vitória - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), discursa no Palácio Anchieta - Editoria: Política - Foto: André Nery/MEC Crédito: André Nery/MEC

Foi com um discurso voltado ao que precisa mudar no país, contrário aos "privilégios" e favorável à Reforma da Previdência  além dos elogios que fez ao anfitrião Paulo Hartung (PMDB)  que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresentou-se ontem no Palácio Anchieta. Presença já constante no Estado, Maia agora voltou com uma aura de pré-candidato à Presidência da República, isso apesar dos parcos resultados que alcança nas pesquisas de intenção de voto, nas quais tem marcado 1%.

"Não estamos trabalhando com nomes, e sim na construção de uma agenda", respondeu o próprio Maia ao ser questionado sobre se vai mesmo se lançar na corrida pelo Palácio do Planalto. O ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), disse a mesmíssima frase. Já o prefeito de Salvador, ACM Neto, foi mais direto: "Dos atuais quadros do DEM o nome que nós colocamos é o do presidente Rodrigo Maia (...) Ele tem tido todo o cuidado de não antecipar esse assunto para não gerar especulações toda hora. O que eu posso garantir é que existe um desejo muito forte do Democratas de que ele coloque o nome dele".

As especulações, no entanto, já estão aí. Maia já teria, por exemplo, procurado o senador mineiro Antonio Anastasia (PSDB), em busca de um vice. "Isso o pessoal fica especulando. Anastasia é um dos grandes nomes da política brasileira, mas não é hora de tratar disso", disse o presidente da Câmara.

Atropelo

Maia também já disse que não necessariamente o espectro político que ele chama de centro deveria ter apenas um candidato. Assim, continuariam na praça paralelamente as pré-candidaturas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), e a do governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), por exemplo. Maia ponderou, no entanto, que tudo vai depender da evolução de cada pré-candidato.

"Tudo que não é natural passa por uma certa arrogância e um atropelo. Se for natural, teremos só uma. Se não for natural, teremos duas ou três. Não adianta falar em uma se não é essa a vontade de alguns partidos e da sociedade. Se fosse, algum candidato no nosso campo já teria 15%, 20% (de intenção de voto). Se não tem é porque não dá para falar em candidatura única. Se ela acontecer, melhor. Mas se não acontecer, não tem problema nenhum", avaliou.

Quanto a uma possível chapa formada com Hartung, com quem Maia trocou afagos e mantém conversas frequentes, o democrata deu uma resposta abrangente: "Ele (Hartung) pode disputar qualquer cargo, tem competência suficiente e serviço prestado que o credencia para ocupar qualquer posição".