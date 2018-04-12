Rodrigo Caldeira fica na presidência da Câmara da Serra até julho

Neidia, afastada, ao lado de Caldeira, novo presidente da Câmara da Serra Crédito: Arquivo

O atual presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), permanecerá no comando da Casa até o final de dezembro de 2018. A decisão proferida hoje pelo desembargador Robson Luiz Albanez, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJES), anula as possibilidades de que a vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD) retorne à presidência antes desse período, a menos que o próprio Tribunal volte atrás. Uma nova eleição da Mesa Diretora está prevista para junho desse ano.

Em março deste ano, o desembargador já havia considerado ilegal a eleição da Mesa Diretora ocorrida em janeiro de 2017, na qual Neidia foi eleita chefe do Legislativo da Serra. Com o afastamento dela do mandato (devido a essa decisão e a uma outra proferida pela 2ª Vara Criminal da Serra no dia 14 de março), Caldeira tornou-se presidente da Mesa novamente. Ele foi eleito em 28 de julho de 2017, mas cinco dias depois sua eleição foi suspensa pela Justiça. O mandato dele iria até dezembro.

Um grupo de 14 vereadores que apoia Neidia, fazendo oposição a Caldeira, ingressou com uma ação na Vara da Fazenda Pública da Serra solicitando o afastamento da atual Mesa Diretora. No entanto, segundo o procurador-geral da Câmara da Serra, Matheus Sobreira, o processo perde seu objeto, ou seja, a sua razão de existir, após a decisão do TJES desta quinta-feira.

"É uma decisão clara, que põe fim a qualquer dúvida. Como é uma decisão judicial proferida por um órgão superior, não cabe mais nenhum questionamento em primeira ou segunda instância", explica.

Em tom crítico, o desembargador Albanez pontua que sua decisão visa não só eliminar qualquer dúvida sobre o assunto, como também "apaziguar a situação conflituosa existente na Casa de Leis Serrana, para que os munícipes passem a ser o centro das atenções".

SUPLENTE TOMA POSSE

Tomou posse nesta quinta-feira o vereador Fábio de Souza Rosa (PSD), conhecido como Fabão.