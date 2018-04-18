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Pesquisa Futura

Ricardo Ferraço lidera intenções de voto na região Sul do ES

Lideranças nas regiões do Espírito Santo ficam divididas entre Magno Malta, Ricardo Ferraço e Amaro Neto. Senador tucano tem vantagem maior no Sul do Estado

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:43
Ricardo Ferraço durante sessão no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A maior vantagem de intenções de voto no Espírito Santo, se as eleições fossem hoje, pertence ao senador Ricardo Ferraço (PSDB), que concentra a preferência de 58,5% dos eleitores da região Sul do Estado. É o que indica pesquisa realizada pelo Instituto Futura, encomendada pela Rede Gazeta, que ouviu 800 eleitores capixabas.
Além do Sul, reduto político da família Ferraço, o senador tucano também foi o mais apontado no Litoral Norte, com 50,4% das intenções de voto. Ele também é um dos mais votados na região Noroeste, onde fica empatado com o senador Magno Malta (PR) com 52% das escolhas, cada um.
A pesquisa leva em consideração o somatório das respostas para a 1ª e a 2ª vaga para o Senado, na avaliação estimulada, quando o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos.
Magno Malta também é o mais votado na região Central do Estado, onde aparece com 45,1% das intenções de voto. A divisão do Espírito Santo, pelo menos nesta largada eleitoral, coloca o deputado estadual Amaro Neto (PRB) como o preferido dos eleitores entrevistados na Grande Vitória, região em que ele registra 42,7% das intenções de voto.
Confira o gráfico com os números da pesquisa de intenções de voto ao Senado por região
 

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