Reunião de Temer com deputados vira palco para pedidos inusitados

A reunião foi marcada por Temer para pedir maior empenho na defesa do legado do governo, o que ganha mais importância em ano eleitoral. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma reunião convocada pelo presidente Michel Temer para estreitar laços com os vice-líderes do governo, na noite desta segunda-feira (12), virou palco para a defesa de pautas ao menos inusitadas. Os parlamentares pleitearam coisas das mais diversas, com a expectativa de incluírem suas agendas na pauta do governo no Congresso: do fim do horário de verão à regulamentação "imediata" da estrutura da Secretaria da Pesca.

Questionado sobre quais foram os pedidos dos deputados, chamados de "tropa de elite", o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, tirou do bolso um bolo de papéis e começou a procurar as sugestões dos parlamentares, anotadas a caneta pelo ministro.

"Por exemplo... Deixa eu ver aqui", afirmou o ministro, lendo as páginas e elencando os pedidos a jornalistas.

Segundo ele, coube a Danilo Forte (DEM-CE) a sugestão de priorizar a aprovação do novo Código de Processo Penal e a Júlio Lopes (PP-RJ) o pedido para a "imediata regularização" da nova estrutura da Secretaria da Pesca. Partiu de um dos mais ativos vice-líderes do governo, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), novo pleito para que o governo acabe com o horário de verão, já descartado pelo Palácio do Planalto.

A reunião foi marcada por Temer para pedir maior empenho na defesa do legado do governo, o que ganha mais importância em ano eleitoral. O ministro Carlos Marun disse que o presidente pediu empenho para que defendam as ações de sua administração:

"Ouvimos sugestões de pauta e falamos numa mudança de postura, já que o ano é político. Nosso governo tem muitas realizações e também no Parlamento essas realizações serão destacadas pelos líderes e pelos vice-líderes".