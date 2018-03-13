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Reunião de Temer com deputados vira palco para pedidos inusitados

Fim do horário de horário de verão e 'regularização' da estrutura do Ministério da Pesca foram pedidos

Publicado em 13 de Março de 2018 às 01:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 01:28
A reunião foi marcada por Temer para pedir maior empenho na defesa do legado do governo, o que ganha mais importância em ano eleitoral. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma reunião convocada pelo presidente Michel Temer para estreitar laços com os vice-líderes do governo, na noite desta segunda-feira (12), virou palco para a defesa de pautas ao menos inusitadas. Os parlamentares pleitearam coisas das mais diversas, com a expectativa de incluírem suas agendas na pauta do governo no Congresso: do fim do horário de verão à regulamentação "imediata" da estrutura da Secretaria da Pesca.
Questionado sobre quais foram os pedidos dos deputados, chamados de "tropa de elite", o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, tirou do bolso um bolo de papéis e começou a procurar as sugestões dos parlamentares, anotadas a caneta pelo ministro.
"Por exemplo... Deixa eu ver aqui",  afirmou o ministro, lendo as páginas e elencando os pedidos a jornalistas.
Segundo ele, coube a Danilo Forte (DEM-CE) a sugestão de priorizar a aprovação do novo Código de Processo Penal e a Júlio Lopes (PP-RJ) o pedido para a "imediata regularização" da nova estrutura da Secretaria da Pesca. Partiu de um dos mais ativos vice-líderes do governo, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), novo pleito para que o governo acabe com o horário de verão, já descartado pelo Palácio do Planalto.
A reunião foi marcada por Temer para pedir maior empenho na defesa do legado do governo, o que ganha mais importância em ano eleitoral. O ministro Carlos Marun disse que o presidente pediu empenho para que defendam as ações de sua administração:
"Ouvimos sugestões de pauta e falamos numa mudança de postura, já que o ano é político. Nosso governo tem muitas realizações e também no Parlamento essas realizações serão destacadas pelos líderes e pelos vice-líderes".
 

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