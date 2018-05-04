Restrição do foro privilegiado divide opinião de especialistas

Supremo restringiu alcance do foro privilegiado de deputados federais e senadores Crédito: Rosinei Coutinho | STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na tarde desta quinta-feira (03) que o foro privilegiado para deputados federais e senadores ficará restrito aos casos em que os crimes forem cometidos no exercício do mandato e que sejam relativos à atividade parlamentar.

A prerrogativa dá aos membros do Legislativo federal e também aos de outros Poderes e instituições o direito de serem julgados exclusivamente pela Suprema Corte. Mas com a nova interpretação, os processos de senadores e deputados federais que não se enquadrarem nos princípios estabelecidos pelos ministros terão que ser remetidos à primeira instância.

BRECHAS

Para o doutor em Direito Constitucional e professor da FDV Daury César Fabriz, a decisão do STF muda pouca coisa, na prática, por deixar uma série de brechas. Segundo o especialista, como a competência do julgamento é passível de interpretações, cada caso terá que ser avaliado de forma individual antes de ser aceito ou não pelo Supremo.

Por outro lado, a professora da FGV do Rio de Janeiro e procuradora Regional da República Silvana Batini, a fixação de novos princípios em relação ao foro privilegiado é importante e poderá melhorar os julgamentos ao trazer os processos para a primeira instância.

Confira as análises e os dois pontos de vista abaixo:

Daury César Frabriz, doutor em Direito Constitucional e professor da FDV

A decisão do STF choveu no molhado. A restrição do foro privilegiado somente para crimes cometidos no mandato e relativos a ele cria um outro problema, pois como o exercício dos mandatos é difuso e não se restringe às casas parlamentares, para cada caso pode haver interpretações diferentes. Então, a Corte terá que analisar cada um deles. Portanto, o Supremo terá o mesmo trabalho que tinha antes. A decisão também coloca um forte poder nas mãos da Procuradoria Geral da República e do relator do processo, que irão decidir sobre a competência para cada caso. E essa decisão vai ter que ser rápida, pois o processo não pode ficar parado, sem poder ir para a primeira instância e passível de recursos. Mas o fato de eles caírem para a primeira instância também não significa muito mais agilidade, pois a Justiça de primeiro grau também possui seus gargalos. O que eu vejo é que houve muita ansiedade por esse julgamento, mas na prática pouca coisa mudará. Vamos ver como será a resposta do Poder Legislativo. Talvez essa decisão seja um ponto de partida para que os parlamentares, que têm o poder de mudar a legislação, ampliem a restrição do foro ou até acabem com ela.

Silvana Batini, professora da FGV/Rio de Janeiro e Procuradora Regional da República