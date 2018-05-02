Restrição ao foro pelo STF atinge 1,2% no ES

Plenário do Supremo Tribunal Federal: ministros voltam a discutir a restrição ao foro privilegiado nesta quarta-feira Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Está marcada para esta quarta-feira a retomada da discussão sobre a restrição do foro privilegiado a políticos no Supremo Tribunal Federal (STF). Caso os ministros da Suprema Corte decidam por mudar as regras atuais, apenas 1,2% das mais de mil pessoas que contam com o benefício no Espírito Santo serão atingidas. O impacto será discreto porque a alteração só vale para deputados federais e senadores  no Estado são 10 e três, respectivamente.

Hoje, os parlamentares estão submetidos apenas aos tribunais de instâncias superiores. Se mantido o novo entendimento da maioria dos ministros, o foro especial deve passar a ter efeito apenas para atos praticados durante o mandato e em decorrência dele.

O foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, já existia desde 1824, durante o Império. Na Constituição de 1988, o benefício foi estendido e ficou definido que as pessoas que ocupam determinados cargos, como presidente da República e membros do Congresso, deveriam ser julgados em instâncias superiores.

Apesar de o artigo 5º da Constituição estabelecer que todos são iguais perante a lei, somente no Espírito Santo, o foro beneficia 1.102 pessoas. Deputados federais, senadores, secretários estaduais, juízes e desembargadores têm essa prerrogativa.

Para o cientista político Mauro Paiva, a restrição é polêmica, porém, necessária. A maioria da população, se consultada, seria contra os foros privilegiados. A Constituição é clara quando diz que todos somos iguais perante a lei, porém existem algumas exceções.

Paiva ainda reforça a importância de se cumprir a legislação de maneira equilibrada. O raciocínio é simples: a lei deve valer para todos, sem foro privilegiado. Todos que cometem crimes, durante ou antes do mandato, devem ser julgados em primeira instância, completou.

Se no Espírito Santo mais de mil pessoas são beneficiadas, no Brasil, ao todo, 58.660 pessoas  que ocupam 40 tipos de cargos  têm direito a tratamento diferenciado na Justiça.

Em tese, o benefício existe para proteger autoridades de interferências políticas. Mas críticos a ele afirmam que tem virado uma forma de muitos fugirem da Justiça devido à morosidade nos julgamentos.

JULGAMENTO

O caso em discussão no STF é o de Marcos da Rocha Mendes (PMDB), três vezes prefeito de Cabo Frio. Ele é acusado de distribuir carne às vésperas da eleição de 2008, e seus correligionários foram flagrados trocando notas de R$ 50 por votos. Desde então, Mendes foi prefeito e deputado federal e a denúncia transitou entre o Tribunal Regional Eleitoral (TSE) e o Supremo.

Oito dos 11 ministros já votaram favoravelmente à restrição. Faltam três votos. Pelo entendimento da maioria da Corte, o foro deve valer apenas para crimes cometidos durante o mandato ou que tenham a ver diretamente com ele.

O julgamento começou no dia 31 de maio de 2017 e foi interrompido por dois pedidos de vista, dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que será o próximo a votar.

O relator, Luís Roberto Barroso, votou a favor da restrição ao foro e foi acompanhado pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. Apenas o ministro Alexandre de Moraes votou até agora pela inclusão também de crimes comuns. Faltam os votos de Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

EXCESSOS

Segundo o juiz federal Américo Bedê, restringir o foro aos deputados e senadores já vai contribuir para desafogar o fluxo de processos analisados pelo Supremo. Do jeito que a coisa anda, o Supremo não tem capacidade para julgar tantos processos, afirmou.

Nos últimos 27 anos, mais de 500 pessoas foram investigadas ou respondem a ações penais na Corte. Apesar do grande número de processos, um levantamento do Congresso em Foco apontou que apenas 16 foram condenados por corrupção, lavagem de dinheiro ou desvio de verba pública.

Dos 16, oito cumprem ou cumpriram pena, três recorreram e cinco tiveram os casos arquivados devido à perda do prazo para julgar a ação.

ENTENDA O CASO

O que é?

O que o foro privilegiado estabelece é que pessoas com funções sociais relevantes sejam julgadas por tribunais correspondentes a esses cargos. Ou seja, quanto mais importante a pessoa pública, mais alta será a hierarquia do tribunal que a julgará.

Direito

Autoridades públicas em geral têm esse direito em caso de julgamentos por crimes citados na Constituição Federal. Prefeitos e juízes, por exemplo, podem recorrer a um foro privilegiado em segunda instância, no Tribunal de Justiça. Governadores têm foro no Superior Tribunal de Justiça (STJ), enquanto presidentes, vices, deputados federais, senadores e ministros têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Julgamento

O caso em discussão no Supremo é o de Marcos da Rocha Mendes (PMDB), três vezes prefeito de Cabo Frio. Em seu voto, o relator do processo, ministro Luís Roberto Barroso, disse que a proposta valeria apenas para parlamentares federais.

Entendimento

Pelo novo entendimento da maioria dos ministros, o foro especial deve passar a ter efeito apenas para atos praticados durante o mandato e em decorrência dele.

Quem pode perder o privilégio no Estado?

Das 1.102 autoridades com direito ao foro, apenas 13 (1,17% dos beneficiários) perderão o privilégio, caso os ministros mudem a regra atual.





PROJETO NA CÂMARA ESTÁ EMPERRADO

Além do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), uma discussão sobre a restrição do foro privilegiado também ocorre no Congresso, a passos lentos. Aprovada no primeiro semestre de 2017 no Senado, foi votada pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara em novembro. Agora, está estagnada.

Em dezembro do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criou uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) que muda as regras para o foro especial.

A proposta em tramitação não limita os casos em que a prerrogativa é utilizado, mas sim que cargos teriam acesso ao foro. Da forma como é hoje, mais de 58 mil autoridades em todo o país têm alguma forma de julgamento especial, que retira seus processos da Justiça comum de primeira instância.

O texto apresentado pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB), relator na CCJ, determina que a regra considere crimes cometidos por deputados, senadores, ministros, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, procurador-geral da República e membros dos conselhos de Justiça e do Ministério Público.

O foro especial seria mantido apenas para o presidente e o vice-presidente da República, o chefe do Judiciário, e os presidentes da Câmara e do Senado. De acordo com o projeto, também fica proibido que constituições estaduais criem novos casos, como ocorre atualmente.

Na época em que foi lido o relatório, todos os deputados foram favoráveis à medida, mas alguns argumentaram que isso não representa por si só o fim da impunidade, porque o foro especial pode fazer processos demorarem mais, mas geralmente são bem analisados, o que pode não acontecer em todos os juizados.

Plenário da Câmara: projeto está estagnado na Casa após votação na CCJ Crédito: Reprodução

INFLUÊNCIA

Sobre uma possível influência do julgamento do STF na decisão do Congresso, o cientista político Vitor Amorim de Ângelo afirmou que o desenrolar da situação pode ir na contramão, já que o próprio Congresso poderia de certa forma anular o que for decidido pelo Supremo.

O STF, por mais politizado que esteja nesse momento, é apenas o guardião da Constituição. Nesse sentido, qualquer decisão sua poderia ser alterada por uma nova legislação aprovada pelo Congresso, afirmou.

Enquanto a discussão da restrição ao foro se arrasta no Congresso, o que fica é um questionamento sobre uma possível falta de interesse para aprovar a medida.

Para Vitor de Ângelo, esse não é um problema recente. Na verdade, já não é de hoje que a agenda legislativa está em contradição com o que mais interessa à sociedade, disse.

Isso porque, de acordo com o professor, enquanto se discute, de um lado, a restrição a uma benefício que se converteu, com o passar do tempo, em privilégio sem conexão com a atividade política em si, de outro lado parlamentares se mobilizam para ampliar essa prerrogativa, completou.

ANÁLISE

Restrição precisava ser mais abrangente