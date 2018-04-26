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Vitor Moraes Soares

Responsável por 'primeira operação contra fake news' deixa PF do ES

Vitor Moraes Soares irá para diretoria que também está sendo 'reforçada' pelo delegado que iniciou a Lava Jato

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 19:52
Vitor Moraes Soares, delegado da Polícia Federal durante coletiva de imprensa na Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O chefe da Delegacia de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DRCOR) da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Vitor Moraes Soares, vai atuar na diretoria da PF em Brasília dedicada a combater a corrupção e o crime organizado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 9.
Moraes será o chefe do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos. A função é subordinada à coordenação-geral de Polícia Fazendária da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF nacional.
Também está a caminho desta diretoria o delegado Márcio Anselmo, o responsável pelas investigações iniciais da Operação Lava Jato e que também já trabalhou no Espírito Santo. A informação foi publicada nesta quinta-feira (26) pelo Blog do Matheus Leitão, no G1. Anselmo será o coordenador-geral de repressão à corrupção.
Para o lugar de Vitor Moraes no Estado foi nomeado como substituto eventual o delegado Thiago Monjardim Santos, no dia 13 de abril.
Em cerca de três anos à frente da DRCOR, Moraes participou de investigações de relevo. Entre elas, a que apurou circunstâncias da explosão da plataforma de petróleo que matou nove pessoas em Aracruz, em 2015. A investigação de maior destaque na qual Moraes trabalhava era a que resultou, em março, na Operação Voto Livre.
Segundo o próprio delegado, era a primeira operação de combate às chamadas fake news no país. Enquanto não há um chefe definitivo para a DRCOR, o substituto Thiago Monjardim deve ficar à frente dos inquéritos que eram do então chefe da área.
Vitor Moraes ia com alguma frequência a Brasília, a trabalho. Pessoas próximas a ele garantem que a transferência não tem relação com nenhuma investigação conduzida pelo delegado no Espírito Santo. Foi uma opção pessoal dele, que atuará na mesma área, mas agora em investigações nacionais, e não mais em regionais.
Na Operação Voto Livre, a investigação levou a um então servidor comissionado da Secretaria estadual de Esportes (Sesport). De acordo com a polícia, ele disseminou dados de uma pesquisa eleitoral falsa para beneficiar o governador Paulo Hartung (PMDB). O interesse do comissionado, segundo Moraes, seria a permanência do governador na função para, com isso, manter o próprio cargo.
A operação foi deflagrada no dia 14 de março. O prazo para conclusão do inquérito havia sido prorrogado. O Ministério Público Eleitoral foi consultado sobre a prorrogação. Procurado pela reportagem, o órgão ministerial ainda não se manifestou. A PF também não.

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