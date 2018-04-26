Responsável por 'primeira operação contra fake news' deixa PF do ES

Vitor Moraes Soares, delegado da Polícia Federal durante coletiva de imprensa na Sede da Polícia Federal, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O chefe da Delegacia de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DRCOR) da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Vitor Moraes Soares, vai atuar na diretoria da PF em Brasília dedicada a combater a corrupção e o crime organizado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 9.

Moraes será o chefe do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos. A função é subordinada à coordenação-geral de Polícia Fazendária da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF nacional.

Também está a caminho desta diretoria o delegado Márcio Anselmo, o responsável pelas investigações iniciais da Operação Lava Jato e que também já trabalhou no Espírito Santo. A informação foi publicada nesta quinta-feira (26) pelo Blog do Matheus Leitão, no G1. Anselmo será o coordenador-geral de repressão à corrupção.

Para o lugar de Vitor Moraes no Estado foi nomeado como substituto eventual o delegado Thiago Monjardim Santos, no dia 13 de abril.

Em cerca de três anos à frente da DRCOR, Moraes participou de investigações de relevo. Entre elas, a que apurou circunstâncias da explosão da plataforma de petróleo que matou nove pessoas em Aracruz, em 2015. A investigação de maior destaque na qual Moraes trabalhava era a que resultou, em março, na Operação Voto Livre.

Segundo o próprio delegado, era a primeira operação de combate às chamadas fake news no país. Enquanto não há um chefe definitivo para a DRCOR, o substituto Thiago Monjardim deve ficar à frente dos inquéritos que eram do então chefe da área.

Vitor Moraes ia com alguma frequência a Brasília, a trabalho. Pessoas próximas a ele garantem que a transferência não tem relação com nenhuma investigação conduzida pelo delegado no Espírito Santo. Foi uma opção pessoal dele, que atuará na mesma área, mas agora em investigações nacionais, e não mais em regionais.