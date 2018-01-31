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Pesquisa

Reprovação a governo Temer é de 70%, diz Datafolha

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 17:24

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 17:24

Brasília - Presidente Michel Temer Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A reprovação ao governo do presidente Michel Temer é de 70 por cento, contra 71 por cento que avaliavam o governo do emedebista como ruim ou péssimo no final de novembro, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (31).
A sondagem apontou também que apenas 6 por cento dos entrevistados consideram a gestão de Temer na Presidência da República ótima ou boa, ante 5 por cento na pesquisa anterior. O Datafolha mostrou também que 22 por cento dos entrevistados apontam o governo Temer como regular, número quer era 23 por cento no levantamento de novembro. Dois por cento não soube responder, contra 1 por cento na pesquisa anterior.
O Datafolha também pediu que os entrevistados dessem uma nota de 0 a 10 para o governo Temer e 43 por cento dos entrevistados deram nota zero à gestão do emedebista, ao passo que apenas 2 por cento atribuíram nota 10. O percentual que deu nota 5 somou 14 por cento.
De acordo com o instituto, a nota média dada ao governo Temer foi de 2,6, pequena variação ante a média de 2,3 de novembro.
O Datafolha ouviu 2.826 pessoas em 174 municípios entre os dias 29 e 30 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

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