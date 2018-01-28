Repasse para nanicos foi de R$ 27 milhões em 2017

Os dez partidos políticos que não têm representantes na Câmara Federal receberam, juntos, R$ 27,1 milhões do Fundo Partidário e de multas eleitorais em 2017. O Fundo, que corresponde a 89% do montante, é abastecido, em parte, com recursos públicos. Embora o valor seja elevado, ele corresponde a apenas 3,5% de tudo o que foi distribuído para agremiações políticas no ano passado: R$ 741,7 milhões.
Entre os nanicos sem deputados federais, o PMN foi o que teve o maior repasse: R$ 4,4 milhões.
Dos 25 que, hoje, têm representantes na Câmara, o PT, com seus 57 deputados federais, foi o que mais arrecadou recursos em 2017. Foram R$ 90,5 milhões, saídos do Fundo e de multas.
Existem outros, mas o critério básico do rateio do Fundo é dividir 95% do montante de maneira proporcional à votação obtida pela legenda na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.
Os outros 5% são repartidos igualmente para todos os partidos registrados na Justiça Eleitoral. Ou seja, mesmo aquelas agremiações pouco ou nada preocupadas com a realidade nacional arrecadam facilmente quantias vultosas. O que menos recebeu dinheiro conseguiu mais de R$ 1 milhão.
Logo, como asseveram analistas políticos, ter um partido pode representar um negócio próspero, ainda que a agremiação seja mais do mesmo ou não represente efetivamente uma parcela da sociedade. Nas palavras do professor da UnB David Fleischer, são pequenas empresas, grandes negócios.
Há partidos pequenos, com raras exceções, que não têm perspectivas ideológicas. Eles têm um dono que faz negócios com o partido dele. Ele negocia coligações para ajudar partidos maiores a ter mais tempo na TV, nas propagandas. Infelizmente, com raras exceções, os pequenos partidos são para negócios, afirmou.
Professor da UVV, Paulo Edgar Resende destaca que a fragmentação partidária cria um problema grande para a governabilidade. Com mais ou menos intensidade, o fenômeno ocorre nos níveis, municipal, estadual e federal.
O problema tem sido verificado em todos os governos, que é a distribuição de cargos para formar maioria no Congresso. Todos os presidentes, desde a Constituição de 1988, têm usado esse recurso, sublinhou.=
A partir das eleições de 2018, os partidos que não obtiverem ao menos 1,5% dos votos nacionais na disputa para deputado feral, em ao menos um terço dos Estados, deixarão de ter acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV.
A altura dessa barreira é baixa, na opinião de David Fleischer. Como exemplo do risco da formação de maiorias em Parlamentos muito fragmentados, ele cita a Alemanha da década de 1930.
Em 1933, a Alemanha tinha 40 partidos. Tentaram fazer o governo. Os três maiores partidos não formavam maioria. Precisaram chamar o quarto. Era de Hitler. E aí deu no que deu. Desde 1949, a barreira na Alemanha é 5%, explicou.
A cláusula de barreira deve reduzir ainda mais o tamanho dos partidos nanicos. O excesso deles é prejudicial, mas há um porém: partidos pequenos atuantes na democracia brasileira podem ser prejudicados.
DIREITA
Presidente do PRTB no Estado, Pedro Felisbino Neto não concorda com a tese de que sua agremiação seja só uma empresa de Levy Fidelix, o eterno candidato do aerotrem à Presidência.
Os grandes tentam nos eliminar. Os problemas que o Brasil enfrenta não foram causados pelos partidos pequenos. Somos o único partido de direita do país. Os demais buscam um espaço de poder seja onde for, afirmou o presidente estadual, filiado ao PRTB há 12 anos.
Governos em apuros
O resultado das urnas mostrou, em 2014, que seriam necessários ao menos cinco partidos políticos para que o governo federal fosse capaz de firmar uma maioria na Câmara dos Deputados. Para o governo conseguir aprovar o que julgasse importante, deveriam estar juntos PT, PMDB, PSDB, PP e PSD, que somavam 261 parlamentares.
Obviamente, esses partidos estão em lados opostos no debate político nacional e a composição de um grupo partidário majoritário torna-se um exercício ainda mais complexo. Partidos considerados pequenos acabam por ganhar mais relevância, porque emprestam alguns deputados cada um até que a maioria seja formada.
Em geral, são partidos novos, sem marca ideológica. E depender desses pequenos tem um preço. Uma governabilidade com 30 partidos no Parlamento é ingovernabilidade. Olha a dificuldade do Michel Temer. Se fossem sete ou oito partidos, a governabilidade seria melhor, comentou o professor David Fleischer.
MUNDO
A fragmentação do Parlamento brasileiro é uma das maiores do mundo. Países como França e Argentina também têm muitos partidos representados nas Casas Legislativas. Mas para formar as respectivas maiorias são necessários bem menos cálculos.