Repasse para nanicos foi de R$ 27 milhões em 2017

Plenário do Congresso Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Os dez partidos políticos que não têm representantes na Câmara Federal receberam, juntos, R$ 27,1 milhões do Fundo Partidário e de multas eleitorais em 2017. O Fundo, que corresponde a 89% do montante, é abastecido, em parte, com recursos públicos. Embora o valor seja elevado, ele corresponde a apenas 3,5% de tudo o que foi distribuído para agremiações políticas no ano passado: R$ 741,7 milhões.

Entre os nanicos sem deputados federais, o PMN foi o que teve o maior repasse: R$ 4,4 milhões.

Dos 25 que, hoje, têm representantes na Câmara, o PT, com seus 57 deputados federais, foi o que mais arrecadou recursos em 2017. Foram R$ 90,5 milhões, saídos do Fundo e de multas.

Existem outros, mas o critério básico do rateio do Fundo é dividir 95% do montante de maneira proporcional à votação obtida pela legenda na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.

Os outros 5% são repartidos igualmente para todos os partidos registrados na Justiça Eleitoral. Ou seja, mesmo aquelas agremiações pouco ou nada preocupadas com a realidade nacional arrecadam facilmente quantias vultosas. O que menos recebeu dinheiro conseguiu mais de R$ 1 milhão.

Logo, como asseveram analistas políticos, ter um partido pode representar um negócio próspero, ainda que a agremiação seja mais do mesmo ou não represente efetivamente uma parcela da sociedade. Nas palavras do professor da UnB David Fleischer, são pequenas empresas, grandes negócios.

Há partidos pequenos, com raras exceções, que não têm perspectivas ideológicas. Eles têm um dono que faz negócios com o partido dele. Ele negocia coligações para ajudar partidos maiores a ter mais tempo na TV, nas propagandas. Infelizmente, com raras exceções, os pequenos partidos são para negócios, afirmou.

Professor da UVV, Paulo Edgar Resende destaca que a fragmentação partidária cria um problema grande para a governabilidade. Com mais ou menos intensidade, o fenômeno ocorre nos níveis, municipal, estadual e federal.

O problema tem sido verificado em todos os governos, que é a distribuição de cargos para formar maioria no Congresso. Todos os presidentes, desde a Constituição de 1988, têm usado esse recurso, sublinhou.=

A partir das eleições de 2018, os partidos que não obtiverem ao menos 1,5% dos votos nacionais na disputa para deputado feral, em ao menos um terço dos Estados, deixarão de ter acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV.

A altura dessa barreira é baixa, na opinião de David Fleischer. Como exemplo do risco da formação de maiorias em Parlamentos muito fragmentados, ele cita a Alemanha da década de 1930.

Em 1933, a Alemanha tinha 40 partidos. Tentaram fazer o governo. Os três maiores partidos não formavam maioria. Precisaram chamar o quarto. Era de Hitler. E aí deu no que deu. Desde 1949, a barreira na Alemanha é 5%, explicou.

A cláusula de barreira deve reduzir ainda mais o tamanho dos partidos nanicos. O excesso deles é prejudicial, mas há um porém: partidos pequenos atuantes na democracia brasileira podem ser prejudicados.

DIREITA

Presidente do PRTB no Estado, Pedro Felisbino Neto não concorda com a tese de que sua agremiação seja só uma empresa de Levy Fidelix, o eterno candidato do aerotrem à Presidência.

Os grandes tentam nos eliminar. Os problemas que o Brasil enfrenta não foram causados pelos partidos pequenos. Somos o único partido de direita do país. Os demais buscam um espaço de poder seja onde for, afirmou o presidente estadual, filiado ao PRTB há 12 anos.

Governos em apuros

O resultado das urnas mostrou, em 2014, que seriam necessários ao menos cinco partidos políticos para que o governo federal fosse capaz de firmar uma maioria na Câmara dos Deputados. Para o governo conseguir aprovar o que julgasse importante, deveriam estar juntos PT, PMDB, PSDB, PP e PSD, que somavam 261 parlamentares.

Obviamente, esses partidos estão em lados opostos no debate político nacional e a composição de um grupo partidário majoritário torna-se um exercício ainda mais complexo. Partidos considerados pequenos acabam por ganhar mais relevância, porque emprestam alguns deputados cada um até que a maioria seja formada.

Em geral, são partidos novos, sem marca ideológica. E depender desses pequenos tem um preço. Uma governabilidade com 30 partidos no Parlamento é ingovernabilidade. Olha a dificuldade do Michel Temer. Se fossem sete ou oito partidos, a governabilidade seria melhor, comentou o professor David Fleischer.

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