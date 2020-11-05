Renata Nunes: veja as propostas da candidata a prefeita de Colatina

A candidata a prefeita de Colatina Renata Nunes (PL) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista da comerciante faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Renata Nunes (PL), 45 anos, é comerciante e tem ensino médio completo. Em busca do voto feminino, ela quer ser a primeira mulher a governar Colatina. Ela é candidata pelo partido do ex-senador Magno Malta, que preside o PL no Espírito Santo. A candidata participa pela primeira vez das eleições municipais. Nas eleições de 2018, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e não foi eleita. Renata terminou o pleito com 483 votos, 0,02% dos válidos. Veja o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.