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Eleições 2020

Renata Nunes: veja as propostas da candidata a prefeita de Colatina

A Gazeta entrevistou a comerciante e candidata para comandar Colatina pelos próximos quatro anos. Saiba o que ela propõe para economia, geração de empregos, mobilidade urbana, juventude e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:23

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:23

A candidata a prefeita de Colatina Renata Nunes (PL) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de economia, geração de empregos, juventude, mobilidade urbana e finanças. A entrevista da comerciante faz parte de conversas, promovidas por A Gazeta, com os políticos que querem comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina nas eleições municipais de 2020 serão publicadas na quarta (4) e na quinta-feira (5). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Renata Nunes (PL)
Renata Nunes é candidata a prefeita de Colatina Crédito: Divulgação/ Assessoria
Renata Nunes (PL), 45 anos, é comerciante e tem ensino médio completo. Em busca do voto feminino, ela quer ser a primeira mulher a governar Colatina. Ela é candidata pelo partido do ex-senador Magno Malta, que preside o PL no Espírito Santo. A candidata participa pela primeira vez das eleições municipais. Nas eleições de 2018, tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e não foi eleita. Renata terminou o pleito com 483 votos, 0,02% dos válidos. Veja o perfil completo dela aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Colatina

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

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