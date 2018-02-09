Relatora no STJ vota para Adriana Ancelmo voltar à prisão

O ex-governador Sérgio Cabral e a mulher Adriana Ancelmo Crédito: Reprodução

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou nesta quinta-feira (08) contra a substituição da prisão preventiva da ex-primeira-dama do Rio Adriana Ancelmo pela prisão domiciliar. O julgamento, que ocorria na Sexta Turma, foi interrompido, no entanto, por um pedido de vista do ministro Sebastião Reis Filho.

Mulher do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba, Adriana foi presa em dezembro de 2016. Em março, ela foi para a prisão domiciliar por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, o mesmo que havia determinado a prisão. A justificativa foi permitir que ela cuidasse dos seus filhos.

Em novembro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) determinou a volta de Adriana Ancelmo para a prisão, mas a decisão foi revogada em dezembro pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ministra Maria Thereza (monocraticamente) e a Sexta Turma já negaram duas vezes o pedido, mas considerando apenas questões formais do processo. No julgamento desta quinta, o mérito da questão foi analisado pela primeira vez.