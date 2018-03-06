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Julgamento

Relator nega habeas corpus para Lula

Ministro Felix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, rejeitou pedido do ex-presidente Lula e votou pela execução imediata da pena imposta ao petista

Publicado em 06 de Março de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 17:38
Félix Fischer Crédito: Sérgio Lima | STJ
O relator do habeas corpus preventivo movido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Superior Tribunal de Justiça, Felix Fischer, rejeitou pedido da defesa para evitar a prisão do petista para cumprimento de pena de 12 anos e um mês no caso triplex. Por meio de seus advogados, ele recorreu a corte para apelar em liberdade até a última instância, contra a sentença na Operação Lava Jato.
Jurisprudência não impede execução antecipada da reprimenda, uma vez encerrada a fase dos fatos e provas, escreveu o relator.
Os advogados do ex-presidente entraram com habeas corpus preventivo para que ele possa recorrer em liberdade até esgotados os recursos no Supremo Tribunal Federal. Segundo os defensores, não bastaria o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em votação histórica em outubro de 2016, nem a súmula 122 do TRF-4, que prevê o cumprimento de pena após sentença condenatória de segunda instância.
Para o ministro, no entanto, em julgamento do Supremo Tribunal Federal datado de outubro de 2016, no âmbito de habeas corpus, foi novamente afirmada a possibilidade de executar a pena depois da prolação de acórdão em segundo grau de jurisdição e antes do trânsito julgado da condenação para garantir a efetividade do direito penal dos bens jurídicos constitucionalmente por eles tutelados.
O relator ressaltou que, após a condenação em segunda instância, o STJ não avalia mais o mérito do julgamento. A partir desse momento não existe a possibilidade de exame de fatos e provas.
Para Fischer, acolher o HC de Lula significaria suprimir instâncias já que, por meio do recurso, julgado nesta terça-feira, 06, pela 5ª Turma da Corte Superior, a defesa evocou questões que poderiam apenas ser tratadas em recurso especial, ao qual Lula terá direito após o exaurimento dos apelos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Ele relata que só em recurso especial ao STJ os advogados poderiam discutir a majoração da pena base pelo TRF-4, ou a demonstração de ato de ofício que, segundo os defensores, não teria sido esclarecida em acórdão de segunda instância.

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