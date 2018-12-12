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Brasília

Reforma da Previdência é urgente e necessária, reafirma Guardia

O ministro diz que o problema fiscal do país só se resolve enfrentando o aumento dos gastos públicos

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 19:42
Eduardo Guardia fala sobre Reforma da Previdência Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta quarta-feira (12) que o problema fiscal do país só se resolve enfrentando o aumento dos gastos públicos, acrescentando ser necessário e urgente aprovar a reforma da Previdência.
É muito importante priorizar os temas pela urgência que têm para o país. O que é urgente e absolutamente necessário é aprovar a reforma da Previdência. Não resolve o problema fiscal com a privatização, resolve o problema fiscal enfrentando o problema do gasto, disse ao ser questionado se a proposta do próximo governo de conseguir recursos com privatizações de estatais é viável.
Além de reduzir os gastos públicos, o ministro disse que a reforma tem o objetivo de fazer justiça social, porque hoje existem regras desiguais para os setores público e privado.
CRESCIMENTO
Questionado sobre o motivo de o país não ter crescido tanto quanto o governo esperava, Guardia citou uma série de fatores que ocorreram ao longo deste ano. Em primeiro lugar, a partir do início do segundo trimestre deste ano, começa a ter maior preocupação com o comportamento da economia mundial, como o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, o que atrai investidores para aquele país que aplicam em países emergentes como o Brasil, e os conflitos comerciais.
Depois, em maio, disse o ministro, veio a greve dos caminhoneiros, com a paralisação da economia e deteriorização das condições financeiras do país. Outro fator citado por Guardia foi o debate eleitoral, com dúvidas sobre qual rumo o país iria tomar. Isso tudo agregou maior volatilidade ao longo desse período, disse.
REFORMA DO PIS/COFINS
Guardia disse que o ministério tem um projeto pronto que prevê a simplificação do PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). O ministro havia anunciado a intenção de reformas nessas contribuições em março deste ano. Entretanto, disse que não seria oportuno enviar um projeto agora para o Congresso pela inviabilidade de aprovação. Isso tem que ser decidido pela nova equipe. Tem um novo governo eleito, um novo ministro indicado, disse.

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