Rede Gazeta divulga primeira pesquisa eleitoral do cenário capixaba

A Rede Gazeta irá divulgar a partir deste sábado (14) a primeira pesquisa eleitoral focada no cenário político capixaba. O levantamento, que será publicado nos veículos da rede até o dia 18, irá abordar as intenções de voto para senador, governador e presidente da República entre os eleitores do Espírito Santo. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Futura.
O conteúdo ainda irá analisar o comportamento do eleitor por classe social e faixa etária, além da avaliação do Governo Estadual nas áreas de segurança, educação e saúde. A amostragem é de 800 pessoas, ouvidas em 20 municípios do Espírito Santo.
"Essa será a primeira pesquisa publicada sobre o cenário estadual, o que representa um marco no início da cobertura eleitoral. A Rede Gazeta é referência na cobertura política, especialmente nas eleições. As equipes se empenham em levar para o público as informações e análises para que o eleitor possa formar sua opinião e fazer, de forma consciente, sua escolha nas urnas", explica o editor-chefe de Jornalismo Impresso e Online, André Hees.
As primeiras informações sobre a pesquisa estimulada de intenção de votos e rejeição para o cargo de governador serão divulgadas no sábado no Gazeta Online e na Rádio CBN. No domingo, o jornal A Gazeta publica a pesquisa mais detalhada, com todos os cenários analisados e o comportamento do eleitor por classe social e faixa etária.
O QUE ESTARÁ EM JOGO EM OUTUBRO
Nestas eleições, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ordem de votação exibida na urna eletrônica será:
1. primeiro o candidato para deputado federal;
2. em seguida o candidato a deputado estadual;
3. depois a 1ª escolha para senador;
4. seguida da 2ª escolha para senador;
5. na sequência, o voto para governador;
6. e, por fim, o voto para presidente.