Recurso de Lula será julgado por TRF-4 na próxima segunda-feira

Ex-presidente foi condenado no caso do Triplex Crédito: Wilton Junior/Agência Estado

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para a próxima segunda-feira às 13h30 o julgamento do embargo de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá.

Se o julgamento for unânime e a sentença for mantida, o juiz Sergio Moro poderá determinar a prisão do ex-presidente assim que for publicada a ata do julgamento. Isso deve acontecer, no máximo, no dia seguinte.

Neste processo, Lula condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sessão vai começar às 13h30 e é fechada.