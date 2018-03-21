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Prisão pode ser decretada

Recurso de Lula será julgado por TRF-4 na próxima segunda-feira

Mantida a condenação, Justiça pode pedir prisão do petista assim que for publicada ata

Publicado em 21 de Março de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 15:31
Ex-presidente foi condenado no caso do Triplex Crédito: Wilton Junior/Agência Estado
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) marcou para a próxima segunda-feira às 13h30 o julgamento do embargo de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá.
Se o julgamento for unânime e a sentença for mantida, o juiz Sergio Moro poderá determinar a prisão do ex-presidente assim que for publicada a ata do julgamento. Isso deve acontecer, no máximo, no dia seguinte.
Neste processo, Lula condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sessão vai começar às 13h30 e é fechada.
Caso haja modificação na decisão, Moro deverá esperar a publicação dos votos e do acórdão. O prazo do acórdão é de até dez dias.

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