Recurso de Lula será julgado em breve, diz presidente do TRF-4

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, afirmou nesta sexta-feira (23), em São Paulo, que o recurso do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva será julgado rapidamente pela Corte.

Após ter condenação confirmada pela 8.ª Turma do TRF-4, Lula entrou com embargos de declaração em que questiona a decisão.

Após análise dessa apelação, se não for aceita, ele terá que recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, há possibilidade de Lula ser preso se o processo terminar com condenação na segunda instância.